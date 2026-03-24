高島彩、長女の小学校卒業を報告 “エモい”記念ショット公開「多くの経験が彼女たちを成長させてくれました」 2児の母、夫はゆず・北川悠仁
音楽デュオ・ゆずの北川悠仁（49）の妻で、フリーアナウンサーの高島彩（47）が24日、自身のインスタグラムを更新。「3月の想い出 長女の卒業式」と書き出し、長女（12）の小学校卒業を伝えるとともに、エモーショナルな写真を披露した。
【写真】「小学校最後の運動会のお弁当」高島彩が公開した娘への手作り弁当
高島は「思いやり溢れるお友達と品格あふれる先生方に囲まれてとてもあたたかな卒業式でした」と長女のハレの日を回顧し、学生帽と思われる帽子が晴れやかな空に舞った“記念ショット”をアップ。
続けて「コロナ禍を経て、変化に対応する柔軟さと、自分たちの道を模索して進んでいく逞しさを身につけたのではないかしら 多くの経験が彼女たちを成長させてくれました」と、学校生活におけるさまざまなサポートに対して感謝の念を示し、改めて「卒業おめでとう」とメッセージを届けた。
高島は11年10月に北川と結婚し、14年2月に第1子が誕生。16年6月に第2子・次女（9）の出産を発表した。
【写真】「小学校最後の運動会のお弁当」高島彩が公開した娘への手作り弁当
高島は「思いやり溢れるお友達と品格あふれる先生方に囲まれてとてもあたたかな卒業式でした」と長女のハレの日を回顧し、学生帽と思われる帽子が晴れやかな空に舞った“記念ショット”をアップ。
高島は11年10月に北川と結婚し、14年2月に第1子が誕生。16年6月に第2子・次女（9）の出産を発表した。