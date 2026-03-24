■全国の25日（水）の天気

本州の南の海上を低気圧が東へ進む見込みです。九州や四国は、雨の一日になるでしょう。中国地方も朝から雨が降り、午後は近畿や東海、関東、北陸も傘の出番になりそうです。出かけるときに降っていなくても、雨具をお持ち下さい。

北日本は高気圧に覆われ、晴れる所が多いでしょう。朝は北日本で冷え込みが強まり、0℃前後の所が多くなりそうです。東北から近畿は霜注意報の出ている所が多く、遅霜に注意が必要です。

日中は15℃前後の所が多く、西日本では24日より5℃前後低くなるでしょう。上着が必要になりそうです。

【予想最高気温（前日差）】

札幌0℃（-4 平年並み）

仙台3℃（-4 平年並み）

新潟4℃（-3 平年並み）

東京都心10℃（＋1 4月中旬）

名古屋10℃（＋3 4月中旬）

大阪10℃（＋2 4月中旬）

広島8℃（＋1 4月上旬）

高知11℃（＋3 4月中旬）

福岡12℃（＋3 4月中旬）

鹿児島16℃（＋1 5月上旬）

那覇22℃（＋1 5月中旬）

【予想最高気温（前日差）】

札幌11℃（＋3 4月中旬）

仙台13℃（-2 4月上旬）

新潟14℃（＋1 4月上旬）

東京都心16℃（-2 平年並み）

名古屋16℃（-4 平年並み）

大阪17℃（-2 4月上旬）

広島14℃（-5 3月中旬）

高知15℃（-4 3月上旬）

福岡15℃（-4 3月中旬）

鹿児島20℃（±0 4月上旬）

那覇24℃（-1 4月中旬）

■全国の週間予報

この先は、短い周期で天気が変わりそうです。26日は、関東や東北を中心に雨が残りますが、西日本や北海道では、晴れ間の出る所が多いでしょう。27日は、全国的に雲が多く、28日は東海や関東、北海道で雨が降る見込みです。

29日は、広い範囲で晴れて、お花見日和になりますが、31日は、再び各地で雨が降るでしょう。晴れる日は少ないものの、気温は全国的に上がり、各地で春の暖かさが続く見込みです。週末に向けて、各地で続々とサクラが見頃になりそうです。