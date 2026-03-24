【あすの天気】九州や四国は雨の一日に 午後は近畿や東海、関東、北陸も傘の出番
■全国の25日（水）の天気
本州の南の海上を低気圧が東へ進む見込みです。九州や四国は、雨の一日になるでしょう。中国地方も朝から雨が降り、午後は近畿や東海、関東、北陸も傘の出番になりそうです。出かけるときに降っていなくても、雨具をお持ち下さい。
北日本は高気圧に覆われ、晴れる所が多いでしょう。朝は北日本で冷え込みが強まり、0℃前後の所が多くなりそうです。東北から近畿は霜注意報の出ている所が多く、遅霜に注意が必要です。
日中は15℃前後の所が多く、西日本では24日より5℃前後低くなるでしょう。上着が必要になりそうです。
【予想最高気温（前日差）】
札幌0℃（-4 平年並み）
仙台3℃（-4 平年並み）
新潟4℃（-3 平年並み）
東京都心10℃（＋1 4月中旬）
名古屋10℃（＋3 4月中旬）
大阪10℃（＋2 4月中旬）
広島8℃（＋1 4月上旬）
高知11℃（＋3 4月中旬）
福岡12℃（＋3 4月中旬）
鹿児島16℃（＋1 5月上旬）
那覇22℃（＋1 5月中旬）
【予想最高気温（前日差）】
札幌11℃（＋3 4月中旬）
仙台13℃（-2 4月上旬）
新潟14℃（＋1 4月上旬）
東京都心16℃（-2 平年並み）
名古屋16℃（-4 平年並み）
大阪17℃（-2 4月上旬）
広島14℃（-5 3月中旬）
高知15℃（-4 3月上旬）
福岡15℃（-4 3月中旬）
鹿児島20℃（±0 4月上旬）
那覇24℃（-1 4月中旬）
■全国の週間予報
この先は、短い周期で天気が変わりそうです。26日は、関東や東北を中心に雨が残りますが、西日本や北海道では、晴れ間の出る所が多いでしょう。27日は、全国的に雲が多く、28日は東海や関東、北海道で雨が降る見込みです。