Stray Kids（ストレイキッズ）が23日、インスタグラムなどの公式SNSに、新デジタルシングル「星、光（STAY）」のショートフォーム映像を公開した。新アルバムは25日にリリースする。

韓国メディアOSENは「18日には公式SNSチャンネルでオンラインカバー画像とともに新曲発表のニュースを伝え、23日には感動的な雰囲気のショートフォーム動画を公開した」と報じた。

52秒の映像では、STAY（公式ファン名）を象徴する大きな赤い星が中心に入った。その周りを、8人のメンバーが自ら完成させた8つの星が配置され、光の線でつながっていった。

同メディアは「胸に響くサウンドの上に甘美なボーカルで届けられた。歌詞が感動的で、楽曲全体への興味を一層高めた」と説明した。

「星、光（STAY）」は、デビュー8周年記念日当日にリリースされるため、ファンにとって意義深いプレゼントになると期待されている。「光が方向になる瞬間」を表現し、Stray KidsとSTAYがともにきらめきながら互いに導き合うという意味が込められている。描かれた星の形は、メンバーがそれぞれのスタイルで描き、アルバムカバーに刻むなど、心を込めた。