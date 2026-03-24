◇第98回選抜高等学校野球大会(24日、甲子園球場)

春の選抜高校野球の大会6日目。この日は1回戦の最終カードである熊本工（熊本）対大阪桐蔭（大阪）の試合と、2回戦の2試合が行われました。

2024年夏以来3季ぶりの甲子園となった大阪桐蔭は、初回から4番の谷渕瑛仁選手（3年）がタイムリーを放ち先制に成功。終盤にも得点を重ねます。投げては身長192センチの長身左腕の川本晴大投手（2年）が9回を完投し、14奪三振、無失点と力投。2回戦進出を決めました。

2回戦の1試合目となった帝京（東京）と中京大中京（愛知）の一戦は延長戦にもつれる戦い。中京大中京が3回、1アウト満塁の場面で荻田翔惺選手（3年）がタイムリーを放ち、先制点。さらに荻田選手が5回に2ランホームランを放つなど、4-0と中京大中京がリードします。すると帝京もすぐさま反撃。5回、2つの四球に3安打、2つの犠牲フライを絡めて、ためたランナーを次々と返し、4-4となります。その後は両投手が踏ん張り、延長タイブレークの10回へ。先に攻める中京大中京は、無死満塁のチャンスでこの日3安打の田中大晴選手（3年）が勝ち越しのタイムリーを放つと、満塁から半田直暉選手（2年）の走者一掃タイムリー二塁打が飛び出し、一挙5得点で突き放しました。3回戦進出を決めた中京大中京は、「春通算60勝」の大台に到達しています。

第3試合は八戸学院光星（青森）と滋賀学園（滋賀）が激突。互いに点を取り合い4-4で迎えた8回、八戸学院光星は1アウト1、2塁から菅沼晴斗選手（2年）のタイムリーが飛び出し、勝ち越しに成功。9回は2塁のピンチを招きますが、5回からマウンドに上がる北口晃大投手（3年）がピンチをしのぎました。8強入りを決めた中京大中京と八戸学院光星が次戦で激突します。

▽3月24日 大会6日目結果

＜1回戦＞

大阪桐蔭（大阪）4-0熊本工（熊本）

＜2回戦＞

中京大中京（愛知）9-4帝京（東京）

八戸学院光星（青森）5-4滋賀学園（滋賀）

▽3月25日 大会7日目＜2回戦＞神村学園（鹿児島）vs智弁学園（奈良）花咲徳栄（埼玉）vs日本文理（新潟）専大松戸（千葉）vs九州国際大付（福岡）