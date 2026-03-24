元タレントの坂口杏里容疑者（35）が、東京都八王子市のコンビニでサンドイッチ1個（約300円）を万引したとして、警視庁高尾署に窃盗の疑いで現行犯逮捕されていたことが24日、分かった。関係者によると、逮捕は17日だという。

逮捕容疑は17日午後、八王子市のコンビニでサンドイッチ1個を盗んだ疑いで、容疑を認めている。

関係者によると、コンビニの従業員が気づき、110番ではなく、高尾署に電話したという。その後、出入り口付近で、従業員が坂口容疑者を取り押さえ、駆け付けた署員に引き渡した。

坂口容疑者は2月、自身のインスタグラムを通じライブ配信者（ライバー）の育成・マネジメント、配信機材のサポートをする「ライバー事務所」を立ち上げると発表。「この度 私坂口杏里、ライバー事務所を立ち上げる事になりました」と報告。「光り輝く原石を発掘し、スカウトしていきたいと思います」と意気込みをつづり、「一緒にTikTokドリーム掴みませんか？一緒に盛り上げてくれる方大募集中！DMお待ちしております！」と呼びかけていた。

坂口容疑者は、13年3月に横行結腸がん（大腸がん）による肺炎のため亡くなった女優の坂口良子さん（享年57）の長女。16年10月にタレントからセクシー女優に転身し、17年9月に芸能界引退を表明した。