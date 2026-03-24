中国で睡眠体験サービスの検索回数が350％増、15兆円市場を形成

中国では、睡眠に関連する実店舗のサービスがますます豊かになっており、サウンドヒーリングの一種であるシンギングボウル療法などの新興業態が静かに台頭し、関連専門店を訪れる人々が増加しています。

北京にある実店舗のヒーリング体験店の責任者は、「店ではお客さんにシンギングボウル、クリスタルボウル、ビーズ入りのシーウェーブドラム、金属製の打楽器ハンドパンなどのヒーリング楽器を提供し、顧客はその音色に包まれながらリラックスしていく」と説明しています。また、今年の売上は去年に比べ倍増し、来店客数も大幅に増えているとのことです。「1回の体験費用は199元（約4600円）で、需要は増えつつあり、多くの消費者は体験終了後にヒーリング楽器を購入していく」と紹介しました。

データによると、年初以来こうした「睡眠体験館」に関連するネット検索回数は前年同期比227％増、睡眠・癒やしに関する話題の検索回数は349％増を示しています。うち25〜35歳は睡眠体験に対する需要が最も多く、全体の50％近くを占めています。睡眠経済が持続的に注目されることに伴い、睡眠ケア製品もブームとなっています。

EC大手の京東（JDドットコム）ホーム用品仕入部門の責任者は、「オンラインの取引金額で見ると、スマートマットレスの成長が大きく、前年同期比で206％増を示した。スマートいびき防止枕、スマートAIソファの販売も30％以上急増している」と説明しました。

データによると、中国睡眠経済の市場規模は2027年に6586億8000万元（約15兆円）になる見込みとのことです。（提供/CGTN Japanese）