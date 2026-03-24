島根西部の区間が開通

国土交通省 中国地方整備局は2026年1月22日、山陰自動車道で整備を進めていた「三隅・益田道路」の石見三隅IC〜遠田IC間が2026年3月28日に開通すると発表しました。



開通によってどのような効果がもたらされるのでしょうか。

山陰道は、中国地方の日本海側に位置する鳥取県、島根県、山口県など「山陰地方」にかけて敷設されている、総延長380kmにおよぶ高速道路です。

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中国地方の内陸部を横断する中国道や、山陰地方と近畿地方を繋ぐ山陰近畿道などと接続し、メインルートの山陽道とともに本州西部の道路ネットワークを構成する重要な道路となっています。

NEXCOが管轄する有料道路の区間と、国土交通省や県が管轄する区間があり、現在のところはまだ各地でブツ切れ状態となっています。

3月28日に開通を迎える三隅・益田道路は、島根県西部の益田市にある石見三隅ICと、同県浜田市にある遠田ICを結ぶ延長15.2kmの区間です。

山間部を切り開くルートを採用しているため、多くの橋梁とトンネルで構築されています。区間内には新たなICが設けられ、岡見ICは県道171号 益田種三隈線に接続、鎌手ICは県道308号 野地鎌手停車場線とそれぞれ接続します。

同区間が開通すると、並行する国道9号のバイパスとして機能し、益田市と浜田市の市役所間の移動時間は約10分短縮されるなど、交通利便性の向上に期待されています。

急カーブや急勾配が多く、追突事故を中心とした交通事故が多発している国道9号から、1日あたり1万台を超える交通が山陰道に転換されることで、交通量の抑制による安全性の向上に一定の効果が見込まれています。

また、林業や木材加工、繊維製造などが盛んな地域であるため、地元企業からは「安定した原料調達」「輸送コストの削減」など、地域産業の活性化につながるという期待も寄せられています。

なお、3月28日の開通時点では鎌手ICのランプは利用できません。

鎌手IC付近で想定を上回る量の硬い岩盤が見つかり、予定よりも掘削工事に時間を要する状況であったものの、「本路線の整備による周辺地域への効果を早期に発現させる」という狙いで本線のみ先行して開通させる方針を採用しました。

鎌手ICの完成時期は2026年夏を見込んでいます。

また、遠田IC付近でも工事が続いており、本線の利用はできない状態で開通を迎えます。

当面の間は、国道9号と交差する地上の遠田IC入口交差点を経由して利用することになり、本格的な運用開始時期については工事の進捗を見て後日あらためて発表するとしています。

ちなみに遠田ICの先、西側は山口県境にかけて未開通となっており、現在事業中です。