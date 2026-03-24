俳優の本田翼がInstagramを更新し、 東京ディズニーシーを堪能するオフショットを公開した。

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投稿された写真では、変装なしで『ピーターパン』のロストボーイのアライグマキャップを着用しながら、アラビアンコーストの「キャラバンカルーセル」に乗ったり、「トイ・ストーリー・マニア！」に乗る様子などが窺える。

また、写真にはアメリカンウォーターフロントエリアのバーナクル・ビルズで買える骨付きソーセージに、同店で買えるガーリックシュリンプソースを合わせたり、同エリアのワゴンで売っている麻辣味のポップコーンのほか餃子ドッグやシーソルト・アイスモナカを買ったりと、グルメを堪能している様子。

入り口の地球儀やマーメイドラグーンエリアではサングラスのみ、「キャラバンカルーセル」には一切の変装なしで乗っていたため、コメント欄には「バレないんですか？」「リフレッシュできてよかった！」「写真たくさんで嬉しい」と、ファンからの声が殺到した。

（文＝リアルサウンド映画部）