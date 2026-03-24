レンタルビデオからリユースガジェットへ。名古屋に「ゲオ」の新業態店がオープンします。

【写真を見る】レンタルDVDからリユースデジタル製品へ…｢ゲオ｣新業態店 ｢ゲオデジタルベース｣1号店が名古屋・天白区に25日オープン 秋には社名を｢セカンドリテイリング｣に変更

名古屋市天白区に3月25日にオープンする「ゲオデジタルベース」1号店。ことし10月に「セカンドリテイリング」に社名を変更するゲオホールディングスの新業態店です。

スマホやゲーム機、カメラなどの中古販売や買い取り

（ゲオTEC家電フォーマット企画課 松岡良房マネージャー）

「ゲオはレンタルDVDやブック、コミックを扱っていたが、それを1回あえて外した」

デジタル製品に特化した店舗で、スマホやゲーム機、カメラなどの中古販売や買い取りのほか、レンタルの新しい形としてスマホを7泊8日約750円から借りることもできます。

10年で全国で最大600店舗の展開目指す

（ゲオTEC家電フォーマット企画課 松岡良房マネージャー)

「想定しているのは急に（スマホの）画面が動かない、ケーブルを変えても充電できないといったトラブル需要が中心」

中古スマホやカメラなどリユース家電の在庫数は2000点とゲオ最大級の品揃え。



物価高で中古のデジタル製品のニーズが高まっているといいます。「ゲオデジタルベース」は2036年度までに全国で最大600店舗の展開を目指しています。