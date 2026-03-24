ユニクロ「UT」×集英社コラボ第2弾公開！ 『ONE PIECE』『【推しの子】』『NARUTO』など7作品が登場へ
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、5月中旬から順次、集英社創業100周年を100柄で彩る「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」の第2弾ラインナップを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】歴代名作7作品が集結！ 「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」第2弾
■デザインは16柄
今回登場する「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」は、厳選した歴代名作にフォーカスしたコレクション。今後2年間にわたり合計約100柄のTシャツを展開予定で、熱狂的なファンはもちろん、かつて夢中になった作品を懐かしく思う人も楽しめる珠玉のアイテムがそろう。
第2弾は計7作品16柄がラインナップ。5月中旬からは、『ONE PIECE』『NARUTO』『【推しの子】』『ちびまる子ちゃん』『SAKAMOTO DAYS』『かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜』の世界観を表現したアイテムの販売される。
また6月下旬には、「ONE PIECE」と「NARUTO−ナルト−」の新デザインのほか、『コジコジ』のTシャツが新たに加わり、アニバーサリーコレクションにふさわしい圧巻のデザインがそろう。
【写真】歴代名作7作品が集結！ 「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」第2弾
■デザインは16柄
今回登場する「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」は、厳選した歴代名作にフォーカスしたコレクション。今後2年間にわたり合計約100柄のTシャツを展開予定で、熱狂的なファンはもちろん、かつて夢中になった作品を懐かしく思う人も楽しめる珠玉のアイテムがそろう。
また6月下旬には、「ONE PIECE」と「NARUTO−ナルト−」の新デザインのほか、『コジコジ』のTシャツが新たに加わり、アニバーサリーコレクションにふさわしい圧巻のデザインがそろう。