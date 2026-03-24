女優の杏（39）が24日、自身のインスタグラムを更新。出版記念イベントでの出来事を伝えた。

今月2日の投稿で「本のイベントやります inParis」と告知。9年ぶりに2冊のエッセーを出版することになり、22日にお渡し会を開くことを伝えていた。

この日は「沢山の方々にお越しいただき、とてもあたたかく素敵な会になりました！！」と書き出し、「会場にはサプライズでお花が…！！まさかの豪華過ぎるお花にびっくりしました笑」と告白。親交のある女優・戸田恵子、お笑いトリオ「ロバート」秋山竜次、建築家の坂茂氏の他、父で俳優・渡辺謙のネームプレートが添えられた花の写真を公開した。

また「今回、友人がカルトナージュという、布を貼るフランスの伝統技法で栞を作ってくれました！」と報告。「私はイラストを描いたり、リボンをつけたり」と作業中の様子を公開し、「来場してくださった方はそれぞれお気に入りを選んで、ひとつずつお持ち帰りいただきました」と振り返った。

「会場の飾り付けも一つ一つ、私や仲間たちがこころをこめて手作りしました」と続け、「来てくださった方はフランス各地、イギリス、スイス、ドイツ、スペイン、ポーランド…日本からも！休日の貴重なお時間を割いてくださり、本当にありがとうございました！」と感謝。「また、楽しいことができたら良いなと思いました」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「栞、とってもかわいいですね！」「この世界観すべてが可愛い」「本も栞もお守りにします」「なんてかっこいい生き方なんだ」「みなさんのお花素敵」「さすがお父様からのお花が一段と目を引きますね」「秋山さんをみてなぜか笑ってしまった」などの声が集まった。