日本サッカー協会は２４日、今月のアジア杯を制したなでしこジャパンが６月６日に大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで行う国際親善試合で、南アフリカ女子代表との対戦が決定したと発表した。あわせて、テレビ放送がフジテレビ系列に決定したことも発表した。

南アフリカ女子代表はＦＩＦＡランキング（昨年１２月１１日時点）で５５位。日本は８位。過去の対戦は日本の１勝１分け（２得点０失点）で、１９年１１月以来の対戦となる。

なでしこジャパンのニルス・ニールセン監督は協会を通じて「６月の国際親善試合は、チームの強化および来年のＦＩＦＡ女子Ｗ杯に向けた準備として重要な機会と位置づけています。同時に、ＡＦＣ女子アジア杯優勝後、初めて日本のファンの皆さまの前で選手たちがプレーする姿をお見せできる貴重な機会でもあります。また、昨年４月の国際親善試合でも使用したヤンマーハナサカスタジアムで再び試合ができることを大変うれしく思います。日本まで遠征してくる南アフリカ女子代表に敬意を払い、ファンの皆さまの大きな後押しを受けながら、両チームにとって素晴らしい試合となるよう、しっかりと準備して臨みます」とコメントした。