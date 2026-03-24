TWICEミナ、ぱっつんボブ×肌見せで印象ガラリ「二度見した」「破壊力すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/24】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）の公式Instagramが、3月23日に更新された。メンバーのMINA（ミナ）のボブヘア姿が公開され、話題を呼んでいる。
【写真】29歳TWICEメンバー「誰かと思った」ぱっつん前髪で雰囲気一変
投稿には「Happy Birthday MINA」とつづられ、24日に29歳の誕生日を迎えるミナへの祝福メッセージとともにミナの写真が公開された。揃った前髪と肩上のボブヘアスタイルに肩からデコルテにかけてのラインが際立つホルターネックトップスを着用した姿で、普段のセンター分けロングヘアとは異なる魅力を放っている。
この投稿には「別人級」「誰かと思った」「印象変わる」「二度見した」「ビジュアルがレベチ」「破壊力すごい」「美しすぎる」「どっちも最高」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳TWICEメンバー「誰かと思った」ぱっつん前髪で雰囲気一変
◆ミナ、ぱっつんボブ×肌見せで魅了
投稿には「Happy Birthday MINA」とつづられ、24日に29歳の誕生日を迎えるミナへの祝福メッセージとともにミナの写真が公開された。揃った前髪と肩上のボブヘアスタイルに肩からデコルテにかけてのラインが際立つホルターネックトップスを着用した姿で、普段のセンター分けロングヘアとは異なる魅力を放っている。
◆ミナの姿に反響
この投稿には「別人級」「誰かと思った」「印象変わる」「二度見した」「ビジュアルがレベチ」「破壊力すごい」「美しすぎる」「どっちも最高」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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