通貨オプション ボラティリティー ドル円９．４％付近、短期変動リスクが低下
通貨オプション ボラティリティー ドル円９．４％付近、短期変動リスクが低下
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.41 9.56 8.64 9.62
1MO 9.41 8.17 8.40 8.70
3MO 9.61 7.47 8.67 8.32
6MO 9.63 7.22 8.78 8.23
9MO 9.67 7.23 8.89 8.29
1YR 9.60 7.23 8.92 8.27
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.22 13.69 9.44
1MO 9.06 11.86 8.53
3MO 9.40 11.12 8.23
6MO 9.57 10.80 8.24
9MO 9.68 10.70 8.28
1YR 9.63 10.57 8.26
東京時間16:33現在 参考値
ドル円１週間は９．４％に低下、１カ月と同水準になっている。３カ月から１年にかけての水準を下回っている。短期変動リスクが低下する「通常型」のボラティリティー曲線となっている。
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1MO 9.41 8.17 8.40 8.70
3MO 9.61 7.47 8.67 8.32
6MO 9.63 7.22 8.78 8.23
9MO 9.67 7.23 8.89 8.29
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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3MO 9.40 11.12 8.23
6MO 9.57 10.80 8.24
9MO 9.68 10.70 8.28
1YR 9.63 10.57 8.26
東京時間16:33現在 参考値
ドル円１週間は９．４％に低下、１カ月と同水準になっている。３カ月から１年にかけての水準を下回っている。短期変動リスクが低下する「通常型」のボラティリティー曲線となっている。