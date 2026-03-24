3/20（金・祝）、春分の日。radiko15周年、ワイドFM10周年を記念して『ABCラジオホリデースペシャル radikoで ワイドFMで 春のパパまつり』と題し、スペシャル番組が放送された。パーソナリティーは『岩本・西森の金曜日のパパたち（通称：金パパ）』でおなじみの岩本アナとモンスターエンジンの西森の2人。

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生ゲストで織田信成さんの登場

スタジオには今回、スペシャルゲストとして織田信成さんが生出演した。

実はこの春の改編で『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』の水曜の新パートナーとして選ばれた織田さん。歴史ある番組のパートナーということで少し緊張している様子。どういうふうに話すかはまだ考えていないとのことだが、三代澤さんとの心の距離を縮めたい、と織田さんは話し、西森と岩本アナに「どうやったら三代澤さんとの距離が縮まりますか？」と質問した。

まだ三代澤さんとは３回ほどしか会ってない織田さん。その質問に、岩本アナは同じアナウンサーであり、師匠である三代澤さんについて「めちゃくちゃ愛妻家」と話した。過去のアナウンス部での飲み会の挨拶で妻のことを愛していることを５分ほど話していたと打ち明けた。それを聴いた織田さん「それで言えば、僕もどちらかというと愛妻家よりなんでその点は三代澤さんと合わせられそう」と安堵のようす。

夫婦仲はとてもよく、自分も家事もするので、と話す織田さん。掃除、洗濯はもちろん、今日の放送の前に晩御飯の下ごしらえまでしてから来たと話す織田さんを、とんでもない表情で見つめるパーソナリティーの２人。

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「夫婦円満の秘訣を訊きたいです、そんなずっとうまくいくなんてなんか我慢してるとかないんですか？」と金パパの2人が織田さんに逆に質問すると……。

織田さんの回答に、金パパの2人は驚愕 そして織田さんが金パパの2人にダメ出しも？

そのほか、ABCラジオ『朝も早よから』、『おはパソ』、『きちまり』、『ウラウラ』のメインパーソナリティーから届いたエピソードトークや、春の新番組の情報も盛りだくさんの3時間スペシャルの全編はぜひradikoでお聴きください！