山梨は全国最速「満開」宣言　松山・宮崎など開花ラッシュ　目黒川は花見客殺到で“立ち止まり”禁止　東京は週後半満開も雨模様

24日も各地で桜の開花の便りが続々と。

山梨・甲府市では、日本最速で桜の満開宣言が発表されました。

花見シーズンがいよいよ到来。

東京はソメイヨシノの開花発表からまもなく1週間、満開の日はいつなのか徹底調査しました。

24日午前10時の愛媛・松山市の道後公園では、気象台の職員がソメイヨシノの標本木で咲いた桜の花の数をチェック。

そして…。

松山地方気象台・坂本哲調査官：

7輪ですね。本日3月24日に松山の桜の開花を観測いたしました。

松山での桜の開花は平年と同じで、2025年より1日早くなりました。

満開は約1週間後と見込まれていて、日本の春を楽しむ花見シーズンが始まりました。

24日は宮崎市でも平年より1日遅く、2025年と同じ日に桜が開花。

さらに、栃木・宇都宮市でも開花の便りが届きました。

一方、別れの春も訪れています。

2025年に大規模な火災があった大分市佐賀関の小学校では、卒業生7人が晴れの日を迎えました。

春の訪れが感じられる東京都心。

桜の名所・目黒川では、ソメイヨシノが咲き始めていました。

東京で開花宣言が出された19日、目黒川沿いの桜は枝に2〜3輪の花が咲く程度でしたが、24日に訪れてみると、桜が咲いているように見えました。

24日の都心は日中の最高気温が18.1度まで上昇し、桜の咲きが急加速。

川沿いを歩きながら桜を楽しむ人たちの姿が見られ、「まだ満開じゃないけど、春が来たと明るい気持ちになる。桜と言えば中目黒」と話していました。

その一方で、目黒川に架かる橋に張られていたのは、「滞留禁止」と書かれたピンク色の横断幕。

さらに、「一方通行」と注意喚起もされていました。

例年の花見シーズン、橋の上に立ち止まり桜を撮影する人たちが多く、通行がスムーズにいかない状況となっていました。

その対策として、一部の橋では立ち止まる行為をやめるよう、横断幕や立て看板などでの注意喚起が始まりました。

中目黒駅前商店街理事長・本橋健明さん：

何万人っていう人が集まりますから、非常に危険。幅狭い、だから安全のために必ず一方通行にしなくちゃいけない。今年は目立つようにしている。狭い道幅のところに車も通れない。必ずもめ事が起きるので、安全のために最大限の努力をしている。

この立ち止まり禁止に、花見客からは「昔はなかったからちょっと残念というか。あそこから写真撮れなくなっちゃって悲しいというか、さみしい感じ」「（Q.必要だと思うか？）危険防止のためには仕方ないのかなと思います」といった声が聞かれました。

一方、東京都内でも有数の花見スポット、上野公園の開花状況はどうなのでしょうか。

24日は非常に暖かい1日となり、たくさん桜が咲いている木もあり、その木の周りには多くの人が集まって写真撮影などを行っていました。

上野公園の花見といえば、シートを広げ、持ち寄った弁当などを食べる花見が定番。

24日も桜を楽しむ人たちの姿がありました。

上野公園はすでに五分咲きで満開は目前の状況ですが、その桜の咲き方に、ある違いがありました。

6分以上咲き誇っているように見える桜。

そのすぐ隣の木も同じ種類ですが、まだつぼみが目立っている印象を受けます。

ソメイヨシノの桜並木も、場所によって咲き方にばらつきが見られました。

この理由について、樹木医の和田博幸さんは「三〜五分咲きくらいですかね。お日様がよく当たる東側の方がよく咲いていて、西側の方は後ろに森があるため、日陰になりやすく遅い」と指摘。

太陽がよく当たる東側は気温が上がり、当たらない西側は気温が低いため、咲き方に違いが出るということです。

また、桜の木単体にも違いが出るといいます。

樹木医・和田博幸さん：

下のほうがよく咲いていて、上のほうがまだつぼみが多いと思いますが、地面からの輻射（ふくしゃ）熱があるので下の方が咲きがいい。上の方は風が吹くとその分気温が下がっているので、その分遅い。

ただ、心配なのは25日からの天気です。

東京都心には25日から26日に雨マークと気温が上がりづらく、28日にも雨と、あいにくの空模様が続きます。

満開前に雨が降ることで、桜の花が散ったりするなど影響はあるのでしょうか。

樹木医・和田博幸さん：

まだ満開前なので、多少雨が降っても花びらが散るということはない。雨が降っても桜には影響がない。

満開の前には雨が降っても影響はないということですが、満開のあとには雨によって花が散りやすくなるということです。

各地のお花見スポットの様子を調べました。

山梨・甲府市では24日、日本最速で桜の満開が発表されました。

東京・中目黒、目黒川沿いのソメイヨシノは24日現在三分咲きで、満開予想は28日土曜日以降です。

五分咲きの上野公園は、26日の木曜日が満開予想。

上野公園の満開から始まり、昭和記念公園・北区の飛鳥山公園（28〜29日）、新宿御苑・隅田公園（29日）と桜の見ごろが続き、この週末は満開ラッシュとなりそうです。