“レシピ取り込み”クックパッドの新機能　利用者から「便利」の声も…「成果物だけ抜き取り」「死活問題」レシピ考案者ら反発

大手レシピサイトのクックパッド。

その新機能「レシピスクラップ」が物議を醸しています。

料理研究家らから批判が相次ぐ中、クックパッド側は声明を発表するなど、対応に追われています。

料理研究家ジョーさん。：

ただのスクラップ機能であれば、ここまで怒ってないと思う。（自分のレシピが）彼らが利益を得る手段に使われているが我々に還元はない、という状態がとても倫理観としてどうなんだって。

問題となっているのは、クックパッドが3月19日までに公開した新機能「レシピスクラップ」です。

インスタグラムに掲載された料理のレシピの場合、右下の紙飛行機のマークをタップ。

「レシピをインポート」を選べば、アプリ内への取り込みが完了するなど、簡単操作でレシピをアプリ内に取り込めるのです。

取り込んだレシピは、食材を入力するだけで検索が可能になり、レシピの一元管理ができるというものです。

この新機能にネットでは、「クックパッドのレシピ取り込み機能使ってみたけど機能としては革命的に便利だな」「クックパッドの新機能燃えてますけどめっちゃ便利で最高かも」と、おおむね好評の一方で、料理家やレシピ作成者からは批判が殺到したのです。

その1人、料理研究家のジョーさん。に理由を聞くと、「レシピを作っている人たちに報酬もないしトラフィックもなくて、レシピという成果物だけが抜き取られてしまうということに反発を覚えたというのが素直な感想」と話します。

SNSでレシピを発表している料理家のまるみキッチンさんも、新機能について「散らばったレシピ自体をまとめられる機能自体は便利だと思った。ただクックパッド上だけでレシピを見て完結してしまうっていうのがあって、もろに（レシピ動画の）再生数が当然減っちゃうので、やっぱりSNSで生計を立てている料理家としては、かなり死活問題かなと思っている」と語ります。

利用者には便利な新機能のレシピスクラップですが、無料会員が取り込めるレシピは週に5件までで、無制限に取り込むには、1カ月550円のプレミアム会員になる必要があるのです。

料理研究家ジョーさん。：

クックパッドさんの利用規約の中で、自社サービスにあるレシピやサービス上にあるものを営利目的で他に利用することを禁止している。自分たちのところでは禁止しているのに、同じ事を自分たちがやっているという状態なので、そこが一番問題なのかなと思う。

騒動を受け、クックパッドは22日に声明を発表。

新機能は「あとで作るための個人の記録」を目的としていて、「レシピを公開・再配布するものではない」としています。

さらに、「レシピを発信されている方々への敬意やその価値が適切に伝わることについてはまだ十分ではない部分があると認識しています」とし、「機能の仕様も含めた見直しを進めてまいります」としています。

この声明に対して、料理研究家のジョーさん。は「世の中の人たちがもっと手軽に料理に取り組んでもらえるような形に落ち着くことを望んでいる」と話します。