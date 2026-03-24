バックスが今季途中に加入して平均10.7得点を残していたキャム・トーマスを放出

3月24日（現地時間23日、日付は以下同）。ミルウォーキー・バックスは、2ウェイ契約のピート・ナンスを本契約に昇格させ、キャム・トーマスをウェイブ（保有権放棄）したことを発表した。

26歳のナンスは、キャリア3年目のパワーフォワード兼センター。206センチ102キロのサイズの持ち主は、バックス在籍2年目を迎え、今シーズンここまで38試合の出場で平均12.6分4.7得点2.3リバウンドにフィールドゴール成功率55.0パーセントを記録。

その一方で、バックスは2月9日に契約を結んだトーマスと決別。190センチ95キロのシューティングガードは、バックス加入2戦目となった2月12日のオーランド・マジック戦で34得点、同21日のニューオーリンズ・ペリカンズ戦で27得点を奪った。

その後、徐々に失速したとはいえ、日本の神奈川県横須賀市生まれの24歳は、18試合に出場して平均16.6分10.7得点1.6リバウンド1.9アシストを残していた。

今後、トーマスはNBAチームと契約を結んでプレーすることはできる。ただし、3月2日以降にカットされているため、「NBAプレーオフ2026」へ出場することができない。

なお、バックスは24日を終えてイースタン・カンファレンス11位の29勝42敗。プレーイン・トーナメントへ参戦可能な10位にいるシャーロット・ホーネッツ（37勝34敗）と8.0ゲーム離れており、ポストシーズン進出に黄信号が灯っている。