今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、イラン情勢を注視する展開が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円００～１５９円００銭。



トランプ米大統領は２３日、イランの発電所およびエネルギーインフラへの軍事攻撃を５日間延期するよう指示した、とＳＮＳへの投稿で表明。イランと停戦に向けて協議する考えを示した。これを受け、「有事のドル買い」の反対売買が流入し、ドル安・円高基調となった。ただ、イランは米国との話し合いを否定しており、今後の見方には強弱感が対立している。こうしたなか、引き続きイラン情勢に一喜一憂する展開が予想される。今晩は米３月購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が発表される。イラン戦争後の景況感が示されることになり、その結果も注目されている。明日は１月２２～２３日開催の日銀金融政策決定会合議事要旨が公表される。









出所：MINKABU PRESS