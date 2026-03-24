MAZZELが、初となる全国アリーナツアー『MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”』の追加公演を6月6日、7日に東京 国立代々木競技場 第一体育館にて開催する。

（関連：【映像あり】MAZZEL、2ndアルバム『Banquet』リード曲「Get Up And Dance」MV）

本公演は、アリーナツアーの全公演ソールドアウトを受けて開催。チケットの最速先行受付は、公式ファンクラブ“MUZEUM”およびBMSGオンラインサロン“B-Town〈Architect〉”を対象に受付中だ。

また、4月8日にリリースされる2ndアルバム『Banquet』のリード曲「Get Up And Dance」のMVを公開。本楽曲は、スチャダラパーがリリースした「GET UP AND DANCE」をサンプリングし、MAZZELらしい愛と多幸感が詰まったファンキーなパーティーチューンに仕上がっている。

MVは、MAZZELの“これまで”と“これから”を詰め込んだボードゲームが舞台。デビュー以来、予想外の展開すら味方につけて、踊って歌って笑って歩み続けるMAZZELの姿が表現されている。また、『ポンキッキーズ』をオマージュしたガチャピン、ムックを始め、メンバー考案のキャラクターや縁のあるキャラクターたちも登場する。

今作の振付は、s**t kingzのkazukiが担当。サビでは歌詞をもじったキャッチーな振付に加え、2人1組で踊るシーンや、8人で同じリズムを刻むフォーメーションなど、楽曲のハッピーな世界観を体現したパフォーマンスが展開される。

なお本楽曲は、『バズリズム 02』（日本テレビ）、『CDTVライブ！ライブ！」（TBS）等でのTV披露が決定している。

＜s**t kingz kazuki コメント＞

今回の振り付けはとにかく「見てる方も、メンバーも楽しく」をテーマに作りました。MAZZELの持ち前の明るさにピッタリな振り付けになったと思います。あとは楽曲を初めて聴いた時に、8人を2人ずつの組み合わせで向かい合って踊るpartyっぽいシーンを入れたいなと考えていたら、制作前のメンバーとの打ち合わせでRANから同じような事をオーダーしてもらい、この楽曲に対するイメージが一致してて嬉しかったです！

（文＝リアルサウンド編集部）