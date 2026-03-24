[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇214銘柄・下落64銘柄（東証終値比）
3月24日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは297銘柄。東証終値比で上昇は214銘柄、下落は64銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は82銘柄。うち値上がりが73銘柄、値下がりは6銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は785円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4889> レナ 1950 +287（ +17.3%）
2位 <278A> テラドローン 3940 +545（ +16.1%）
3位 <4673> 川崎地質 5415 +700（ +14.8%）
4位 <4053> サンアスタ 445 +54（ +13.8%）
5位 <2553> Ｏｎｅ中国５ 2588 +308.0（ +13.5%）
6位 <6836> ぷらっと 1058 +117（ +12.4%）
7位 <5243> ノート 2435 +208（ +9.3%）
8位 <6620> 宮越ＨＤ 703 +53（ +8.2%）
9位 <4893> ノイル 161 +11（ +7.3%）
10位 <281A> インフォメテ 707.3 +47.3（ +7.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
2位 <7946> 光陽社 620.1 -44.9（ -6.8%）
3位 <1384> ホクリヨウ 2800 -200（ -6.7%）
4位 <9832> オートバクス 1510 -80（ -5.0%）
5位 <3657> ポールＨＤ 277 -14（ -4.8%）
6位 <3494> マリオン 337 -14（ -4.0%）
7位 <1366> ｉＦ日経Ｗベ 124.2 -4.8（ -3.7%）
8位 <3803> イメージ情報 710 -26（ -3.5%）
9位 <8946> エイシアンＳ 85 -3（ -3.4%）
10位 <7901> マツモト 1150 -40（ -3.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4063> 信越化 6272 +212（ +3.5%）
2位 <2768> 双日 6398 +212（ +3.4%）
3位 <5713> 住友鉱 9039.9 +212.9（ +2.4%）
4位 <6770> アルプスアル 2179.9 +34.4（ +1.6%）
5位 <5802> 住友電 9650 +148（ +1.6%）
6位 <5801> 古河電 28499.5 +414.5（ +1.5%）
7位 <6503> 三菱電 5345 +70（ +1.3%）
8位 <3407> 旭化成 1550 +20.0（ +1.3%）
9位 <9107> 川崎汽 2615 +32.5（ +1.3%）
10位 <8053> 住友商 5770 +68（ +1.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4543> テルモ 2060 -28.5（ -1.4%）
2位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4483 -36（ -0.8%）
3位 <1963> 日揮ＨＤ 2126.6 -8.9（ -0.4%）
4位 <9201> ＪＡＬ 2621 -2.5（ -0.1%）
5位 <8267> イオン 1921 -0.5（ -0.0%）
6位 <9433> ＫＤＤＩ 2677 -0.5（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4889> レナ 1950 +287（ +17.3%）
2位 <278A> テラドローン 3940 +545（ +16.1%）
3位 <4673> 川崎地質 5415 +700（ +14.8%）
4位 <4053> サンアスタ 445 +54（ +13.8%）
5位 <2553> Ｏｎｅ中国５ 2588 +308.0（ +13.5%）
6位 <6836> ぷらっと 1058 +117（ +12.4%）
7位 <5243> ノート 2435 +208（ +9.3%）
8位 <6620> 宮越ＨＤ 703 +53（ +8.2%）
9位 <4893> ノイル 161 +11（ +7.3%）
10位 <281A> インフォメテ 707.3 +47.3（ +7.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
2位 <7946> 光陽社 620.1 -44.9（ -6.8%）
3位 <1384> ホクリヨウ 2800 -200（ -6.7%）
4位 <9832> オートバクス 1510 -80（ -5.0%）
5位 <3657> ポールＨＤ 277 -14（ -4.8%）
6位 <3494> マリオン 337 -14（ -4.0%）
7位 <1366> ｉＦ日経Ｗベ 124.2 -4.8（ -3.7%）
8位 <3803> イメージ情報 710 -26（ -3.5%）
9位 <8946> エイシアンＳ 85 -3（ -3.4%）
10位 <7901> マツモト 1150 -40（ -3.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4063> 信越化 6272 +212（ +3.5%）
2位 <2768> 双日 6398 +212（ +3.4%）
3位 <5713> 住友鉱 9039.9 +212.9（ +2.4%）
4位 <6770> アルプスアル 2179.9 +34.4（ +1.6%）
5位 <5802> 住友電 9650 +148（ +1.6%）
6位 <5801> 古河電 28499.5 +414.5（ +1.5%）
7位 <6503> 三菱電 5345 +70（ +1.3%）
8位 <3407> 旭化成 1550 +20.0（ +1.3%）
9位 <9107> 川崎汽 2615 +32.5（ +1.3%）
10位 <8053> 住友商 5770 +68（ +1.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4543> テルモ 2060 -28.5（ -1.4%）
2位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4483 -36（ -0.8%）
3位 <1963> 日揮ＨＤ 2126.6 -8.9（ -0.4%）
4位 <9201> ＪＡＬ 2621 -2.5（ -0.1%）
5位 <8267> イオン 1921 -0.5（ -0.0%）
6位 <9433> ＫＤＤＩ 2677 -0.5（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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