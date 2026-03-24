　3月24日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは297銘柄。東証終値比で上昇は214銘柄、下落は64銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は82銘柄。うち値上がりが73銘柄、値下がりは6銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は785円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4889>　レナ　　　　　　　 1950　 +287（ +17.3%）
2位 <278A>　テラドローン　　　 3940　 +545（ +16.1%）
3位 <4673>　川崎地質　　　　　 5415　 +700（ +14.8%）
4位 <4053>　サンアスタ　　　　　445　　+54（ +13.8%）
5位 <2553>　Ｏｎｅ中国５　　　 2588 +308.0（ +13.5%）
6位 <6836>　ぷらっと　　　　　 1058　 +117（ +12.4%）
7位 <5243>　ノート　　　　　　 2435　 +208（　+9.3%）
8位 <6620>　宮越ＨＤ　　　　　　703　　+53（　+8.2%）
9位 <4893>　ノイル　　　　　　　161　　+11（　+7.3%）
10位 <281A>　インフォメテ　　　707.3　+47.3（　+7.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　 -0.7（　-7.0%）
2位 <7946>　光陽社　　　　　　620.1　-44.9（　-6.8%）
3位 <1384>　ホクリヨウ　　　　 2800　 -200（　-6.7%）
4位 <9832>　オートバクス　　　 1510　　-80（　-5.0%）
5位 <3657>　ポールＨＤ　　　　　277　　-14（　-4.8%）
6位 <3494>　マリオン　　　　　　337　　-14（　-4.0%）
7位 <1366>　ｉＦ日経Ｗベ　　　124.2　 -4.8（　-3.7%）
8位 <3803>　イメージ情報　　　　710　　-26（　-3.5%）
9位 <8946>　エイシアンＳ　　　　 85　　 -3（　-3.4%）
10位 <7901>　マツモト　　　　　 1150　　-40（　-3.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4063>　信越化　　　　　　 6272　 +212（　+3.5%）
2位 <2768>　双日　　　　　　　 6398　 +212（　+3.4%）
3位 <5713>　住友鉱　　　　　 9039.9 +212.9（　+2.4%）
4位 <6770>　アルプスアル　　 2179.9　+34.4（　+1.6%）
5位 <5802>　住友電　　　　　　 9650　 +148（　+1.6%）
6位 <5801>　古河電　　　　　28499.5 +414.5（　+1.5%）
7位 <6503>　三菱電　　　　　　 5345　　+70（　+1.3%）
8位 <3407>　旭化成　　　　　　 1550　+20.0（　+1.3%）
9位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2615　+32.5（　+1.3%）
10位 <8053>　住友商　　　　　　 5770　　+68（　+1.2%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4543>　テルモ　　　　　　 2060　-28.5（　-1.4%）
2位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 4483　　-36（　-0.8%）
3位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　 2126.6　 -8.9（　-0.4%）
4位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　　 2621　 -2.5（　-0.1%）
5位 <8267>　イオン　　　　　　 1921　 -0.5（　-0.0%）
6位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2677　 -0.5（　-0.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース