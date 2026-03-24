菊池風磨（timelesz）と畑芽育がMCを務める、4月7日（火）24時24分スタートの日本テレビ系 新音楽番組「夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（毎週火曜よる24時24分〜24時54分放送）。3月31日（火）25時29分〜25時59分（関東ローカル） 初回放送に先駆けた特番を放送する。

3月31日（火）の特番は、ゲストアーティストとしてマルシィの出演が決定！若い世代を中心に圧倒的な支持を集める3人組バンド・マルシィ。等身大の恋愛を描いた歌詞と切ないメロディで共感を呼び、多くの人々の心を掴んできた彼らが「夜の音」に登場。

スタジオでは、「ラブソング」「絵空」「隣で」の3曲を披露。それぞれの楽曲に込めた想いや背景を紐解きながら、その物語を凝縮した特別なライブステージをお届けする。

さらに、「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」の世界観を象徴する番組キービジュアルも解禁（記事トップ画像）。月をモチーフにした幻想的なセットが印象的で、「夜の音」ならではの空気感を表現している。

この特別なステージで繰り広げられる、ここでしか見られないパフォーマンスにもぜひご注目！