お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの有田哲平（55）、上田晋也（55）が23日放送のテレビ朝日系「くりぃむナンタラ」（月曜午後11時45分）にレギュラー出演。ピン芸人みなみかわの“嫌いな芸人”を明かした。

番組では過去に放送した芸人クイズ企画「○○を知ろう」を振り返った。同企画の正解発表者は本人ではなく、本人と親しい芸人が答えたものを“正解”としていくお笑い企画。

有田は芸人に興味がない上田に「みなみかわが最近嫌いな人って知ってます？」と質問した。上田は「ヒコロヒーかね」とみなみかわが所属していた事務所の後輩芸人の名前を出した。有田は「違います。“とあるおじいさん”です」と答えた。

上田は当時の収録を振り返り、「ああ」と思い出すも「それは（モグライダー）芝だろ？」と質問した。

有田は「いや。みなみかわが“とあるおじいさん”のことが嫌い。（話題に出たのは）芝の経験ではありますけど。とんでもない反響がありました」と明かした。「上田さんは忘れてるかもしれないけど、世間は300万回再生みたいなことになった」と反響の大きさを語った。

有田は「“とあるおじいさん”というのは『あいつのことだろう』って」と推測する声が多かったことを明かした。

上田は「あぁ、予想で？バレてはいないのね？」と確認すると、有田は「いや、バレてます」と即答した。スタジオは爆笑に包まれ、上田も「バレてるの」と笑った。

2月放送の同番組で行われた「みなみかわを知ろう」というクイズ企画で、「みなみかわが、元松竹芸人Kの次に軽蔑している人は？」という問題で森田哲矢が暴露した人物が“とあるおじいさん”とされ、回答のフリップには「大物芸能人」とテロップで隠されていた。

みなみかわはモグライダーの芝大輔が言っていたと暴露し、芝が大物芸能人に収録中「おじいさん」とイジったことで、「おじいさんって言うな」と忠告を受けたことが発端だった。