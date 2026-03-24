真面目で勤勉な女性刑務官が、拘置所に移送されてきた殺人犯との出会いをきっかけに “悪女” へと変貌していく脱獄サスペンスドラマの『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（日本テレビ系）。

女性刑務官を篠原涼子、殺人犯をジェシーが演じて話題になっているが、3月29日の最終回放送を前に、篠原が自身の公式Instagramに投稿した写真が話題になっている。

「篠原さんは3月23日に《今日も無事に撮影終了 いい時間をありがとうございました またこの現場に戻ってきたいなって思える1日でした。》と綴り、ニットセーターにワイドデニムを合わせたプライベート感あふれるファッションで、メイクを落とす写真を3枚投稿しました。

すっぴんなのに肌は透明感にあふれ、スタイルも抜群。Xには《篠原涼子、この色気は凄い》《まだまだ美しくなりそう》《こんな素敵な52歳いない》といった声が寄せられていました」（芸能記者）

篠原のInstagramには、同ドラマ撮影中のオフカットや、藤木直人、知英ら共演者との「おふざけ写真」もあって楽しませてくれる。

「篠原さんには、2021年に離婚した市村正親さんとの間に、俳優として活躍していた17歳の市村優汰さん、将来は芸能界で活躍するとみられる14歳の次男がいて、今も定期的に親子そろって食事をしているそうです。そんなママの美しい姿に、称賛が飛び出すのも納得です」（同）

2017年に出演したドラマ『愛を乞うひと』（日本テレビ系）では、虐待をする母親と、虐待された娘が成人した30年後の「老いた母」を演じた篠原。メイクした老け顔を見て「げんなりました。私はこんな顔になっちゃうんだって。ショックでした」と笑いながら語っていたが、まだまだその気配はなさそうだ。