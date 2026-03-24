《クックパッドの新機能酷すぎる InstagramやXなどクックパッドに載せてない料理家さんのレシピを簡単に取り込めて元投稿にアクセスしなくてもクックパッドアプリで完結出来るシステム こっちは必死で自己アカウントで頑張ってんすけど》

3月21日、料理研究家のリュウジ氏が、料理レシピサイト「クックパッド」が19日から提供を始めた「レシピスクラップ」機能をXで猛批判。冒頭の言葉に続けて《あまりにもレシピ製作者にリスペクトがない》とつづり、大きな話題となっている。

「リュウジ氏のポストは、24日現時点で、1000万回超えのインプレッションを記録し、500件近いコメントが寄せられるなど、大きな反響を呼んでいます。

リュウジ氏は別のポストでも《クックパッドに投稿されてるレシピならまだしも他のSNSから勝手にレシピ取り込んでそれで金を稼ぐってどうなのよ 料理家さん許せないだろこれ》《俺のレシピ取り込んでみた 作り方も全部取り込まれた こんなんされたら元記事みないでクックパッドだけ観るようになるから料理家は一つもメリットなく》など、不満を爆発させています。

こうしたリュウジ氏の意見に、一般ユーザーはもちろん、料理研究家や同業者からも同調する声が多く寄せられています」（スポーツ紙記者）

リュウジ氏の一連のポストに共感の渦が巻き起こるなか、これに噛みついたのが、「ホリエモン」こと堀江貴文氏だ。3月22日にXを更新した堀江氏は

《リュウジ人の店のことマズいとか言ってる割に著作権のないレシピをクックパッドにコピペされるのを嫌がるとかマジで小物すぎん?》

と、リュウジ氏を「小物」呼ばわりして一方的に批判。しかし、この堀江氏の投稿に対して、コメント欄には

《自分は人の悪口言うくせに、誹謗中傷されたら訴える人とか小物すぎると思いませんか?》

《落ち目の小物がリュウジに攻撃してインプ稼ぎしてるように見える リプ欄見てるとどっちが愛されててどっちが笑い物の対象になってるかわかりますね》

といった意見のほか、《サ◯エトークンをベタ褒めしてた割に、風向き変わったら当事者にされるの嫌がってスーパー貰い事故とか言ってたのマジで小物すぎん?》など、自身の過去発言まで掘り起こされて、堀江氏側が炎上している状況となってしまった。

「クックパッド側は、3月22日、公式サイトに『新機能についていただいたご意見と、今後の取り組みについて』との見解を公表。

今回の機能は、SNSやウェブで見つけたレシピを《あとで作るための個人の記録》として整理できるようにするもの、としたうえで、《元の投稿へのリンクを必ず掲載し、投稿者のページへ直接アクセスできる形にしています》などと説明しましたが、サービスの停止は明言しませんでした。

そのため、クックパッド側の説明に理解を示す声はあまり見られない状況です。

ちなみに、リュウジさんと堀江氏の番外バトルですが、いまのところ、リュウジさんから堀江氏への反論はありません」（前出・スポーツ紙記者）

「小物」と呼ばれても反応しないほうが、よほど “大物” といえそうだ。