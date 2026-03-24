交際噂のキム・カーダシアン＆ルイス・ハミルトン、東京で腕組みデート！
交際が噂されるキム・カーダシアンとF1ドライバーのルイス・ハミルトンが、東京でのデートをキャッチされた。ルイスはキムが元夫カニエ・ウェストとの間にもうけた息子セイントと2人で、ポケモンのレアカードを取り扱うショップにも訪れていたようだ。
【写真】キム・カーダシアン、ディナーに向かう“スケスケ”ドレス姿
Page Sixによると、先週末、キムとルイスが東京で腕を組みショッピングを楽しむ様子を写真に撮られたという。キムはグレーの長袖ワンピースに黒いヒールをコーディネート。ルイスは茶系のブルゾンにグレーのパンツを合わせていた。2人は青山のヴィヴィアン・ウェストウッドを訪れたとみられ、キムの妹クロエも一緒だったようだ。
またルイスは、キムの10歳の長男セイントと一緒に、レアなスニーカーやアパレル、トレカを取り扱うショップ「SNKRDUNK」の店内でも姿をキャッチされた。X（旧ツイッター）のファンアカウントでシェアされた短い映像には、黒いパーカーとパンツ姿のセイントが、赤と黒のファージャケットにデニム、赤いスニーカーを合わせたルイスに何か話しかける様子が映っている。
セイントは最近も、キムと一緒にラスベガスで開催されたイベントを訪れ、高額なポケモンカードを購入する姿を目撃されていた。
なお、キムとルイスは今年2月初め、英コッツウォルズにある高級リゾート「エステル・マナー」で目撃され、交際の噂が浮上。その後、全米が注目するスーパーボウルを並んで観戦した様子が報じられ、交際を公にしたとみられている。
【写真】キム・カーダシアン、ディナーに向かう“スケスケ”ドレス姿
Page Sixによると、先週末、キムとルイスが東京で腕を組みショッピングを楽しむ様子を写真に撮られたという。キムはグレーの長袖ワンピースに黒いヒールをコーディネート。ルイスは茶系のブルゾンにグレーのパンツを合わせていた。2人は青山のヴィヴィアン・ウェストウッドを訪れたとみられ、キムの妹クロエも一緒だったようだ。
セイントは最近も、キムと一緒にラスベガスで開催されたイベントを訪れ、高額なポケモンカードを購入する姿を目撃されていた。
なお、キムとルイスは今年2月初め、英コッツウォルズにある高級リゾート「エステル・マナー」で目撃され、交際の噂が浮上。その後、全米が注目するスーパーボウルを並んで観戦した様子が報じられ、交際を公にしたとみられている。