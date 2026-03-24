日本時間２６日から米大リーグ（ＭＬＢ）が、サンフランシスコでのジャイアンツ対ヤンキースの一戦で開幕する。翌２７日から順次、日本人選手も在籍するチームが開幕していく。

今季最大の注目点は、ドジャースが１９９８年から２０００年にかけてヤンキースが達成して以来の３年連続ワールドチャンピオンなるか、だろう。そうなれば、ナ・リーグでは初の快挙となる。また、３年連続ＭＶＰのドジャース・大谷翔平が本格的に３年ぶりの二刀流完全復活。６人ローテーションになりそうなドジャースで何試合登板するかは不確定ながらシーズンを乗り切れば、サイ・ヤング賞候補に名を連ねるのは濃厚となる。初の６０本塁打挑戦とともに、ピッチングも見逃せない。

さらに今年のＭＬＢの話題にロボット審判がある。各本拠地球場に高性能カメラ「ホークアイ」が設置された。正式名称は「自動ボール・ストライク判定システム」（ＡＢＳ）。審判はすべての投球を判定するが、各チームは１試合につき２回まで判定に異議を申し立てることができ、異議申し立てが認められればその権利を保持できる。オープン戦から採用され最初の１０日間で異議申し立ての成功率はリーグ全体で５１・３％だった。

◆ア・リーグ

【東地区】昨季３２年ぶりのリーグ制覇を果たした「ブルージェイズ」。強打の内野手ビシェットがＦＡ移籍したが、巨人から岡本和真、パドレスから先発ローテーションの柱としてシースが入団し地区優勝へ最右翼。これを追うのが「ヤンキース」だが、大きな補強はないものの一昨年のサイ・ヤング賞コールが戻ってくるのが朗報。「レッドソックス」では２年目のアンソニーがＷＢＣで活躍を見せ主砲にのし上がりそうだ。吉田正尚にとってＤＨ＆左翼のポジションは彼と重なるだけにどこまで出番を確保した上での好成績を期待したい。昨年最下位に転落した「オリオールズ」はアロンソ、ウォードと３０発＆１００打点コンビを補強し打線が強化、上位３強に食い込む可能性は高い。「レイズ」はトロピカーナフィールドが修復され本拠に戻るがやや戦力不足、２２歳で４１本塁打１２５打点をマークしたカミネロの成長が楽しみだ。地区優勝の筆頭候補は「ブルージェイズ」か。

【中地区】２年連続サイ・ヤング賞受賞のスクバルを擁す「タイガース」。オフにＦＡとなる左腕が自らの価値をより高めるためのピッチングに期待する。３年連続受賞となれば、Ｇ・マダックス、Ｒ・ジョンソン（２人は４年連続）に次いで３人目の快挙となる。５年連続２桁勝利の左腕バルデスに現役最多の２６６勝バーランダー、抑えには昨季も２９セーブを挙げ現役最多の４７６セーブのジャンセンと投手陣は盤石。レギュラー９人中８人が２０代という若い打線も頼もしい。２年連続地区優勝の「ガーディアンズ」は主だった補強無し。２年連続最優秀監督賞となったボート監督の采配が頼りか。「ロイヤルズ」はＷＢＣで活躍したパスカンティノ、ウィットの２人が牽引。本拠の外野フェンスを約３メートル短縮して本塁打アップがプラスになるのか、投手陣にマイナスになるのか注目だ。村上宗隆入団の「ホワイトソックス」は、「ツインズ」とともに先発陣が手薄で厳しそうだ。地区優勝の筆頭候補は「タイガース」か。

【西地区】ポストシーズン（ＰＳ）では打ち込まれたが、今年もウーを中心にした先発陣が強力な「マリナーズ」。米大リーグ公式サイトのワールドシリーズ優勝ランキングではドジャースに次いで２位に入っていた。ただ、昨季ＰＳで活躍したポランコ、２チームで４９本塁打したスアレスを放出。６０本塁打したローリーへのマークが厳しくなりそうなのが不安点だ。対抗馬は「レンジャーズ」か。豪腕のイオバルディとデグロムに加えナショナルズから左腕ゴアを獲得。１勝差でポストシーズン進出を逃した「アストロズ」はエース左腕のバルデス引き留めに失敗したが、今井達也を獲得。オープン戦無失点の好投をレギュラーシーズンでも発揮できるようなら、エースにのし上がったブラウン、Ｔ・ジョン手術から復活のハビアと、右腕トリオ形成も夢ではない。菊池雄星所属の「エンゼルス」、デビューいきなり３６本塁打したカーツの「アスレチックス」が３強に食い込むのは難しい。地区優勝筆頭候補はレンジャーズか。

◆ナ・リーグ

【東地区】

「フィリーズ」はキャンプ直前に右翼カステヤノスを解雇するも、３年前のレンジャーズ世界一に貢献したガルシアを右翼に据え、中堅にはかつての盗塁王の息子クロフォードを起用。投手陣も昨季終盤離脱のウィーラーが早い段階で戦列復帰なら、今季も本命だ。下馬評が高くオープン戦も２０勝７敗と好調だった「ブレーブス」は２３日に３年前の２０勝投手ストライダーのＩＬ入りを発表。ＤＨに期待していたプロファーが薬物違反で全試合出場停止になるなど、不安材料が多くなってきた。昨季、惜しくもワイルドカードを逃した「メッツ」は、最多勝ペラルタ、抑えにウィリアムズ、打線には三塁ビシェット、一塁ポランコ、二塁セミアンらを補強し内野陣を一新。千賀に昨年序盤のような投球が戻るようならチームも快進撃した前半戦のように一気に突っ走る可能性も十分だ。６月１３日以降の勝率・５６３だった「マーリンズ」。後半戦７勝３敗と復活を見せたアルカンタラが２０２２年サイ・ヤング賞受賞に近いピッチングとなれば、３強の一角に食い込むこともありそうだ。３３歳のビュテラ監督就任の「ナショナルズ」はゴア放出で戦力不足は否めない。地区優勝筆頭候補はフィリーズか。

【中地区】

昨季メジャー最多の９７勝を挙げた「ブルワーズ」は最多勝ペラルタを放出も、２年目のミジオロウスキーにプリースター、パトリック、ヘンダーソンと２０代半ばの若手先発陣は強力。復活したイエリチに、ＷＢＣ選出のチュラング、チョウリオら機動力にも長けている。タッカー放出で代わりにブレグマン補強の「カブス」。先発陣にはカブレラを獲得したが、開幕ＩＬ入りの鈴木誠也は今オフにＦＡになる。昨年一発病に泣いた今永昇太と日本人２人の活躍がカギを握りそうだ。「レッズ」は豪腕エースのグリーンが右肘手術で７月まで登板できない事が発表された。打線は昨季４９本塁打を放ち、ＷＢＣでもベネズエラ優勝の立役者スアレスを獲得。俊足強打のデラクルスとのコンビは相手チームの脅威となる。「パイレーツ」はオズナ、オハーン、Ｂ・ローを補強。打線強化で孤立無援の豪腕スキーンズの白星を増やしたい。名門「カージナルス」は主力を放出し、若手に切り替える再建モードに突入した。地区優勝の筆頭候補はカブスか。

【西地区】強打のタッカー、守護神ディアスを補強して「ドジャース」の地区優勝はほぼ１００％だろう。スネルの出遅れも山本、大谷、佐々木の日本人先発トリオがそろっており揺るがない。打線では２０３２年まで契約が残っているベッツが、遊撃の守備はそつなくこなしているものの、かつてのスピード、一発長打の打撃が見られなくなっているのが数少ない懸念点だ。ここ数年ドジャースの対抗馬だった「パドレス」はダルビッシュが全休。先発シース、抑えのスアレス流出と球団の売却問題もあってオフの補強も低調だった。ＷＢＣで１６４キロを連発した抑えのミラーの出番を何試合作れるのだろうか。その点、３年連続首位打者経験のあるアラエス加入の「ジャイアンツ」は移籍２年目のディバース、アダメス、３年目の李政厚らの底上げに期待。昨年までテネシー大を指揮したビィテロ新監督にも注目だ。マルテ、ペルドモ、キャロルと３人のシルバースラッガー賞受賞の「ダイヤモンドバックス」は投手陣が手薄。昨季チーム最悪の１１９敗した「ロッキーズ」は菅野智之がどこまで奮闘するのかだけが楽しみだ。