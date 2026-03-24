◆第２８回黒船賞・Ｊｐｎ３（３月２４日、高知競馬場・ダート１４００メートル、良）

高知唯一の交流重賞が１２頭（ＪＲＡ５、高知５、兵庫２）で争われ、５番人気のマテンロウコマンド（牡４歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ドレフォン）が勝利。スタートから積極的に先頭を奪うと、そのまま直線へ。最後はダノンフィーゴの追い上げを３／４馬身差しのいだ。松山弘平騎手は１９年サクセスエナジーに続いて当レース２勝目。長谷川調教師は初勝利となった。勝ちタイムは１分２８秒６。

２着は１番人気のダノンフィーゴ（川田将雅騎手）、３着には４番人気のインユアパレス（戸崎圭太騎手）が入った。

同馬はデビュー４戦目の未勝利から４連勝で昨年の兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２を勝利。その後は北海道スプリントＣ・Ｊｐｎ３、兵庫ゴールドトロフィー・Ｊｐｎ３で２着。前走のかきつばた記念・Ｊｐｎ３で３着と交流重賞で惜しいレースが続いていたが、高知の地で重賞２勝目をマークした。

松山弘平騎手（マテンロウコマンド＝１着）「厩舎の方でもゲートの練習をすごくしてくださってましたし、スタートがもう本当によく行ったので、先頭を取る形を選びました。自分の通りたい場所も通れましたし、すごく良いリズム、良いイメージで行けたなと思います。（３コーナーから）手応えも良かったですし、内から、少し来たんですけれども、そこでひるむこともなく、しっかり自分の競馬はできたかなと思います。（直線は）力強く押し切ってくれました。園田から少し間隔が空いてしまったんですけれども、こうして、勝利することができて本当にうれしいですし、ここまでの過程で、本当に厩舎の方で、しっかり仕上げてくださって、またゲートなんかも本当によくしてくださってたので、今日はそれがすごく効果が出たなって実感しましたし、すごく良いレースができたなと思います。今日で賞金を加算して、また次のステップに上がっていけると思うので、本当に楽しみです」