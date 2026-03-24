プレミアリーグのチェルシーやアーセナルで活躍し、現在はブラジルのフラメンゴ所属のサッカー選手ジョルジーニョが、2025年の「第67回グラミー賞」で最優秀新人賞を受賞したシンガー・ソングライターのチャペル・ローンの対応をめぐり強い批判を展開した。



【写真】娘はまだ11歳、父親は俳優ジュード・ロウ

騒動はブラジル・サンパウロのホテル内レストランで、ジョルジーニョの家族とローンが偶然居合わせた際に起きた。俳優ジュード・ロウを父親に持つ11歳の継娘エイダがチャペルを見かけ、近くを通って確認しただけで「ハラスメント」と受け取られたとされている。



ジョルジーニョは英語とポルトガル語でインスタグラムに長文声明を投稿し、娘は音楽フェス「ロラパルーザ・ブラジル」で大好きなアーティストに会えると朝からメッセージボードを作るほど楽しみにしていたと説明。「彼女はテーブルに近づいてもいない。ただ通り過ぎて、本人かどうか確かめて微笑み、母親の元へ戻っただけだ」と主張した。



しかし直後、「非常に攻撃的な」警備員が母子に近づき、娘の行為を「無礼」「ハラスメント」だと非難し、ホテルに通報するとまで告げたそうで、娘はその場で涙を流したという。「通り過ぎて確認しただけで、どうしてハラスメントになるのか分からない」「起きたのは無礼でも境界線の侵害でもない。ただ子どもが誰かを敬愛していただけだ」「ファンこそがすべてを築く存在だ。誰も、特に子どもが、こんな思いをするべきじゃない」と強い言葉で訴えた。



最後にジョルジーニョはチャペル本人のアカウントをタグ付けし、「チャペル・ローン、ファンなしでは、君は何者でもない」と厳しく呼びかけている。



これを受け、チャペルもインスタグラム動画で反論し、問題となった警備員は「自分の個人的な警備ではない」と説明。「私は朝食を取っていただけで、母親と子どもに気づきもしなかった。誰も私に話しかけていない」と語った。また、「私はファンも子どもも嫌っていない」と強調し、「誤解で不快な思いをさせてしまったのなら本当に悲しい。あなたたちはそんな扱いを受けるべきではない」と母子に謝罪した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）