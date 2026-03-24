◇NYT「米第82空輸師団のイラン配備検討」

トランプ大統領の発言の真意をめぐり議論が大きくなった背景には、最近の米軍の緊迫した展開状況もある。沖縄に駐留する約2500人の米第31海兵遠征隊に続き米本土サンディエゴから出発した第11海兵遠征隊約2200人が中東に向かっている。

ここに世界のどの戦場へも18時間以内で到着できるという米第82空輸師団の一部をイラン作戦に配備する案を米国防総省が検討しているとニューヨーク・タイムズが報道した。最精鋭迅速対応部隊である第82空輸師団約3000人が動員されるならばイランの核心原油輸出基地であるカーグ島掌握に投入されるだろうとの見方が出ている。

◇「トランプ大統領、威嚇撤回のため交渉進展誇張したか」

ただ米国とイランの間で初期段階の予備交渉は用意されているという。ニューヨーク・タイムズは「トランプ大統領は21日に出した（イラン発電所攻撃の）威嚇から抜け出すため初期段階の対話開始すらも（攻撃撤回の）口実とした」と報道した。

パキスタンが仲裁役に乗り出し早ければ今週中に米国とイランの代表団により対面会談がパキスタンのイスラマバードで開かれるだろうという話も聞こえる。パキスタン政府の実力者で昨年6月にホワイトハウスでトランプ大統領と会ったムニール陸軍参謀長が22日にトランプ大統領と電話で会談したという。米国とイランの会談には米国を代表しバンス副大統領とウィトコフ中東担当特使、トランプ大統領の娘婿のクシュナー氏が参加する予定で、イランからはカリバフ国会議長が議論されているとアクシオスは報道した。

◇「ホワイトハウス、交渉真摯にみているか不透明」

しかし交渉の見通しは不透明との見方が多い。ニューヨーク・タイムズは「交渉を成功させようとする複数の国の外交的な動きは活発になったがホワイトハウスがどれだけ真摯に受け止めているかは依然として不明だ」と指摘した。英フィナンシャル・タイムズも専門家と外交官は交渉成功の可否と関連して慎重な見通しを出したと伝えた。

「交渉の実体」を疑問視する声にはトランプ大統領が急騰した原油価格と内外の批判世論などを考慮して思いつきでメッセージを出しているという分析も作用する。彼がこの日午前7時ごろ交流サイト（SNS）で「交渉進展」を伝えた後に原油価格は急落し、ニューヨーク証券市場は上昇で取引を終えるなど市場がすぐに反応した。

◇「トランプ大統領、証券市場タイミング狙い『怪しいパターン』」

これと関連しCNNは、トランプ大統領は証券市場が取引を終えた21日にイランに対し「48時間の最終通告」を送りながら証券市場が開く直前の23日朝に突然交渉進展を知らせるなど、イラン戦争と関連した重大発表を金融市場が始まる時間と終わる時間に合わせて出す「怪しいパターン」があると分析した。その上で「今回の戦争をめぐるトランプ大統領のメッセージ伝達は一貫して非一貫的だった」と評価した。