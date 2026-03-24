内田理央「最初は地獄のようなシーンから…」 『略奪奪婚』巡り“呼び掛け”「最後の最後までたくさん悩みました」24日最終話放送
俳優の内田理央（34）が24日、自身のインスタグラムを更新。主演を務める『略奪奪婚』を巡って“呼び掛け”を行った。
【写真】「最後の最後までたくさん悩みました」『略奪奪婚』巡り“呼び掛け”を行った内田理央
内田は「ドラマ #略奪奪婚 今夜最終回。まずここまでみてくださった皆様 ありがとうございます」と書き出した。続けて「最初は地獄のようなシーンから始まり、真相が少しずつ明らかになるとともに千春も自分の足で立ち上がりました。彼女らは最終回、どんな選択をするのか。。」と投稿した。
「撮影の二カ月間はとても大変で最後の最後までたくさん悩みましたがストーリーとは裏腹に現場ではずっと笑っていた気がします」と撮影の様子も振り返った。
最後に「千春に幸あれ〜最後までどうぞご覧くださいーまだの方はTVerやアマプラでも見てねんっ」と呼び掛けていた。
【写真】「最後の最後までたくさん悩みました」『略奪奪婚』巡り“呼び掛け”を行った内田理央
内田は「ドラマ #略奪奪婚 今夜最終回。まずここまでみてくださった皆様 ありがとうございます」と書き出した。続けて「最初は地獄のようなシーンから始まり、真相が少しずつ明らかになるとともに千春も自分の足で立ち上がりました。彼女らは最終回、どんな選択をするのか。。」と投稿した。
「撮影の二カ月間はとても大変で最後の最後までたくさん悩みましたがストーリーとは裏腹に現場ではずっと笑っていた気がします」と撮影の様子も振り返った。
最後に「千春に幸あれ〜最後までどうぞご覧くださいーまだの方はTVerやアマプラでも見てねんっ」と呼び掛けていた。