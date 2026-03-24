〈わずか1分で着手→背筋をすくりと伸ばして「解析完了」の顔に…カド番に追い込まれた王将戦、藤井聡太は「おそろしいもの」を我々に見せた〉から続く

藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑戦する、第75期ALSOK杯王将戦七番勝負（主催：日本将棋連盟、特別協賛：ALSOK、特別協力：毎日新聞社・スポーツニッポン新聞社）の第6局が、3月18・19日にかけて名古屋将棋対局場（名古屋市中村区）で行われた。（全2回の1回目／後編を読む）

【画像】「永瀬さん、苦しそうにしていますね」同世代の棋士はポツリと…王将戦第6局の舞台裏をすべて見る（全46枚）



藤井聡太王将（左）に永瀬拓矢九段が挑んでいる 撮影＝勝又清和

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新手連発のチャレンジャー永瀬

ここまでの星取りは藤井の2勝3敗。藤井の先手で、戦型は角換わりになった。両者とも最も得意とする戦型だ。

藤井はいつも通りの腰掛け銀で、バランス型の陣形に組みにいく。対して永瀬はコンパクトに構え、速攻を狙う。

この進行を、藤井は渡辺明九段との第65期王位戦七番勝負（2024年）で経験している。その将棋は渡辺に陣形のスキを狙われる展開になった。藤井は前例から変化して、スキを作らないように9筋の端歩を突いたが、それでも永瀬は7筋の歩を突き捨てて桂を跳ねる手を選び、積極的に仕掛けていった。

前述の王位戦では、藤井は4八金・2八飛という配置だったため、3九に銀を打つスペースがあった。だが本局では、藤井が金を上がる手に代えて端を突いたため、その変化はない。先手陣にスキがないのにどうするんだ？ このままでは桂が取られてしまうぞ、などと思いながら見ていると、なんと永瀬は1筋の端歩を突き捨てて歩を垂らした！ 第5局の端攻め同様、調べるまでもなく新手だ。

なるほど、この歩を香で取れば4四に角を打つ手があり、香取りと角成りの両狙いになる。藤井は34分を使い、角を打つことでその狙いを防いだが、永瀬はかまわず1筋の香を走り、歩を打たせてから、自陣の整備に戻った。

相手に角を手放させてから駒組みに戻り、こちらの持ち駒の角を好機に使おうという、なんとも凝りに凝った作戦だ。今回のシリーズ、永瀬は先手でも後手でも積極的に動くということで一貫している。それにしても永瀬の研究の持ち駒はいったい、いくつあるんだ？

藤井も動く。角の利きを生かして4筋で歩をぶつけた。永瀬が歩を取らずに銀を上がって受けると、さらに2筋で継ぎ歩の攻め。永瀬が先手陣に歩を打って形を乱しにきたところで、藤井が封じ手にして1日目を終えた。

「羽生さんのような手渡しですね」

2日目、私は朝早い新幹線で名古屋に向かった。2022年に開設された「名古屋将棋対局場」は、名古屋駅から徒歩5分、複合商業ビル「ミッドランドスクエア」の25階という絶好のロケーションにある公式の対局拠点だ。すでに通常対局ではおなじみだが、タイトル戦を開催するのはこれが初めてとなる。

控室に着いて立会人の屋敷伸之九段に挨拶し、さっそく現局面の検討に入る。藤井の継ぎ歩が的確な攻めで、永瀬が対応に苦慮している。香を走ったために、その浮いた香が狙われている――というのが屋敷の見解だ。

ここで永瀬は、十字飛車を甘受する攻め合いを決断。藤井が狙いの香を取ってから竜を作ると、永瀬も桂を取りつつ馬を作って折り合いをつけた。最強の駒である「竜」を作り、手番を握ったのが藤井の主張。仕掛けの直後に跳ねた桂が健在なのと、藤井陣の左側が壁になって玉の逃げ場所が少ないのが永瀬の主張になる。

とはいえ手番は藤井だ。4筋の歩を取り込むか、それとも3筋を突くか。いよいよ猛攻か、と思っていると、藤井は敵陣にじっと歩を垂らした！ しかも消費時間はわずか7分だ。

屋敷と2人揃って驚く。「へえー、歩ですか」と屋敷。私が「羽生さんのような手渡しですね」と言うと、「そうですね」と屋敷がうなずいた。

羽生善治九段との第72期王将戦七番勝負（2023年）、防衛後の記者会見において、藤井は第1局で羽生が見せた歩を垂らす手渡しを激賞した。

藤井の歩の垂らしには、竜を追われにくくしただけでなく、永瀬の金銀を身動きできないようにしている意味がある。この手を見て、永瀬の指し手が止まった。

控室には中澤沙耶女流二段と山口仁子梨女流1級が顔を出した。中澤は藤井と同じ杉本昌隆八段門下で、午後2時からの現地大盤解説会の聞き手を務める。大盤解説会場は対局場から車で15分ほどで、そこに行く前に立ち寄ったのだ。山口は同じ中京圏の岐阜県出身で、今回は勉強のために訪れたという。2人も歩の垂らしにはいたく感心していた。

永瀬は81分もの大長考で金取りに桂を打ち込む。攻める、打ち勝つ。この番勝負、永瀬の姿勢は常に一貫している。今度は藤井が動かなくなり、そのまま昼食休憩に入った。

まるで加藤一二三九段のような場面が…

本局、昼食注文は、藤井が初日に「叉焼飯セット」、2日目が「スパイシーキーマカレー」。永瀬は両日とも「麻婆豆腐点心セット」で、2日目は大盛りにした。

永瀬の注文を見て、私は今年1月に亡くなった加藤一二三九段を思い出した。加藤も同じ食事を連投することが多く、私が奨励会時代、対局中の加藤に食事注文を聞きに行くと、昼も夜も「うな重」の一言だけだった。対局中に将棋以外のことで思考を妨げないためだったそうだ。

加藤もまた7歳下の中原誠十六世名人に対して苦戦していた時期がある。最初のタイトル戦は1973年の名人戦で、中原25歳、加藤33歳。加藤は中原にまったく勝てず、20連敗も喫した。しかし加藤はくじけず中原に挑み続け、1976年に連敗を脱した後は、2000年の最後の対戦まで40勝45敗とほぼ五分の成績を残した。

永瀬も、藤井との過去6度のタイトル戦はいずれも奪取に至らず敗れているが、直近の対戦成績は4勝2敗と勝ち越している。

さて、局面の検討が面白すぎて肝心なことを屋敷に聞き忘れていた。あの永瀬の仕掛けについてだ。

「初めて見たけれど、知っていましたか？」

「いえ、初めてです。驚きました。あるんですねえ、ああいう仕掛けが。すごい研究ですね」

屋敷はしみじみ感心した口調で語った。

午後1時30分に休憩が明けても、藤井はなかなか指さない。再開から14分後、73分の長考でようやく藤井が桂を銀で取った。

81分＋73分＋休憩の1時間。たった2手で3時間半もの時が流れた。時短、タイパが叫ばれる昨今、なんと贅沢なひとときだろうか……と感傷に浸っている場合ではない。藤井は馬取りに香を打ち、4筋の歩を取り込んで、永瀬玉に襲いかかろうとする。一気に緊迫した場面になった。

例の垂れ歩がよく効いていて、永瀬は自陣にいる藤井の竜を追うことができない。もし1筋の歩が切れていれば、竜の前に歩を打って位置をずらすことができるのだが、今それをやったらあいにく二歩だ。

「（1筋の）歩を成り捨てるタイミングがなかったですね」

と、屋敷がこぼす。

「永瀬さん、苦しそうにしていますね」と呟いた棋士

現在の局面は、永瀬玉の直線上にいる香の利きが脅威。だから、永瀬はおそらく歩で香の利きを止めるのだろうと見ていたが、なんと香の利きではなく角の利きのほうを止めにいった。玉頭正面は大丈夫なのかと屋敷と顔を見合わせる。

ところが調べてみると難しい。ヘタに攻めると玉を上部に逃がしてしまう。だが検討の良いところは、ダメならすぐに局面を戻せること。屋敷、山口と3人で、ああでもないこうでもないと継ぎ盤を突き回し、指し手の順番を替えて……とやっているうちに、偶然にも妙手を発見した。だが、この手順は実戦では非常に指しにくい。

ちょうどその時、控室に颯爽と（？）佐々木勇気八段と岡部怜央六段が訪れた。王将戦の特別協力であるスポーツニッポン新聞社「スポニチ」の動画に出演するのだという。

「勇気くん、いいところに来た」

2人を継ぎ盤の前に座らせ、検討した手順を伝える。すると佐々木が「すさまじい踏み込みですね。あれ？ 後手がきついのか」と言い、「岡部先生、何か（受けは）ないんですか？」と振るが、岡部も「角をさばかれてしまうのがきついですね」と同意見だ。

だが、藤井はなかなか指さない。佐々木は「間違いなくこの順を読んでいて、すべてを読み切るつもりです」と断言した。そしてモニターに映る永瀬を見て、厳しい表情でつぶやく。

「永瀬さん、苦しそうにしていますね」

佐々木は永瀬と同世代のライバル。小学生の頃から長年戦い合っているだけに、肌でわかるのだろう。

皆、それぞれの仕事に戻るため控室を後にし、再び屋敷と私が2人で検討を続ける。

〈敗れた永瀬は「どれも有力なんです」と嬉しそうに言い、藤井も笑顔で…フルセットにもつれた激戦の後、対局室では「まさかの感想戦」が行われていた〉へ続く

（勝又 清和）