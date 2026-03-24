〈「永瀬さん、苦しそうにしていますね」悲願のタイトル奪取まであと1勝…藤井聡太との王将戦、控え室の棋士たちが目を奪われた“不倒の男”の素顔〉から続く

藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑戦する、第75期ALSOK杯王将戦七番勝負（主催：日本将棋連盟、特別協賛：ALSOK、特別協力：毎日新聞社・スポーツニッポン新聞社）の第6局が、3月18・19日にかけて名古屋将棋対局場（名古屋市中村区）で行われた。

【画像】こんな光景は見たことがない…勝又清和七段が撮影した“舞台裏”をすべて見る（全45枚）

藤井の先手で、戦型は角換わりに。永瀬は前例のない意表の仕掛けを見せたものの、藤井がうまく対応して、逆に苦戦を強いられる展開となった。（全2回の2回目／前編を読む）



藤井聡太王将（左）に永瀬拓矢九段が挑んでいる 撮影＝勝又清和

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藤井のおそるべき読みの正確さと深さに永瀬は…

やがて、藤井が決断した。

まずは桂で銀を取ると、角を中央に飛び出して王をにらむ。永瀬は銀を上がって受けるが、藤井は角を逃げずに香を走り、角を銀と交換。そして一転、馬取りで自陣に銀を打った！

自玉を安全にしつつ、敵玉の上部脱出をも防いだ、光り輝く銀。手の流れを無視した非常に指しにくい順で、普通は感想戦でさんざん調べた後にようやく発見するような手だ。それを実戦の限りある時間の中で指してしまうのだから、おそるべき読みの正確さと深さである。

屋敷も私も、これで勝負あったと思ったが、永瀬の闘志はまだ消えなかった。金を取られるのを承知で馬を守りに使い、銀を打って補修する。さらに攻防に香を打って粘る。とはいえ藤井は冷静沈着で、逆転の火種を与えない。

永瀬が脇息にもたれかかる。非勢の局面から逃げず、投げ出さない。ものすごい精神力だが、それゆえに辛いのだろう。私はモニターに映る姿を写真に撮りながら、胸が締め付けられる思いがした。

だが、それでも永瀬はくじけない。手にした金を、自陣深くの竜取りに打ったのだ。なんという根性か。40手近くも永瀬陣内で暴れ回っていた竜を、ようやく追い出した。

しかし、藤井は最後まで冷静だった。103手目、馬取りに銀を打ったのが決め手。馬を取れば永瀬玉が詰む。かといって馬を逃げれば攻め手がなくなる。永瀬は銀を打たれた局面で7分考え、午後6時3分、ついに投了を告げた。

これで七番勝負は3勝3敗となり、決着は最終局に持ち越された。

指された棋譜は氷山の一角

局後すぐのインタビューで、藤井はあの手順を発見したことで「そこでちょっと指しやすくなった可能性はあるのかなと思いました」と述べた。

その後、両対局者は大盤解説会場の名古屋市中小企業振興会館へ車で向かった。その間に私と屋敷、記録係の山城正樹三段と3人で感想戦を行っていた。

山城が盤側で読んでいた手を調べると、複雑な変化が次々と出てきて皆が驚く。「この手もあの手も、両対局者は読んでいるんだよなあ」と皆で感嘆した。指された棋譜は氷山の一角で、水面下には膨大な読みの量があるのだ。

読み筋が異次元すぎる感想戦

1時間後、両対局者が対局室に戻って感想戦が始まった。車移動で疲れているだろうし、時刻も午後7時を過ぎている。第7局も近いし、簡潔に終わるのではと私が言うと、「いや、あの二人だから1時間はやるんじゃないですか」と屋敷。その言葉通り、熱を帯びた検討が始まった。

通常、負けた側が別の手を調べ、勝った側は気を使うものだが、この二人にそんな遠慮はない。藤井から「こっちでしたか」と別の手を調べ始める。永瀬は「基本つらいのか」と嘆きつつも、30分後には終盤までの確認が終わった。

しばらく沈黙が流れ、これで終わりかなと思いきや、藤井が「さすがに△同歩はないですか？」と声をかけ、中盤で4筋の歩をぶつけた局面まで戻った。すると永瀬が「▲同桂に、あっ、歩かあ！」と声を上げた。なになに？ わざと桂を跳ねさせ、銀桂交換を許しても後手の永瀬が指せていたというのか。読み筋が異次元すぎる。

2人の声が弾んでいく。やがて口頭での感想戦になり、いよいよ終わりかと思えば、今度は永瀬が序盤の話を振る。永瀬が仕掛けた後の研究手順が次々と披露される。顔には出さないが、驚く屋敷と私。

以前、経済学の教授に感想戦について「なぜライバル同士で手の内を明かすのか」と聞かれたことがある。そのとき私はこう答えた。

「本当に大切な『企業秘密』を話すことはなく、序盤は飛ばすことが多い。ただ中盤以降は再現性がないから、形勢判断や読みを共有することは互いの財産になる」

その教授には「なるほど、部分連合ですか」と納得してもらったのだが……。

今の永瀬は、自らの研究手順を惜しみなく話している。なるほど、永瀬が9筋の端歩を突かなかったのは、変化手順で9四に角を打つためだったのか！と、私は感心しながら見ていた。

それにしても、この2人の感想戦を含めて、これまで数多くの感想戦を見てきたが、こんな光景は初めてだ。永瀬が「どれも有力なんです」と嬉しそうに言い、藤井も笑顔で応じる。

第5局の時はずっと表情が硬かった藤井だが、今日は柔らかい、いい笑顔だ。対局だけでなく、行事や免状への署名などの公務もこなす藤井にとって、いちばん楽しいひとときなのだろう。

「これ、タダで聞いていいの？」

午後8時が過ぎた頃、両者はあうんの呼吸でお開きとなり、深々とお辞儀をして感想戦が終了。地上25階での2日間の激闘は幕を閉じた。感想戦を最後まで正座で通した屋敷に「屋敷さんの言った通り、1時間やりましたね」と声をかける。

「序盤から終盤まで中身の濃い将棋でした。永瀬さんの研究手順に藤井さんがうまく対応しましたね」

屋敷は満足げに語った。そして再び永瀬の「序盤研究講座」の話になる。

感想戦の最中、屋敷も私も「これ、タダで聞いていいの？」という表情を浮かべ、山城などは食い入るように盤を見つめていた。

「いやあ、勉強になりました。さすが永瀬さんです。研究の量も読みの量もすごすぎて、もう笑うしかないです」

と屋敷は言い、2人で笑い合った。

「藤井王将は役目を果たしたと言えるんじゃないですか」

控室に戻ると、大盤解説会にゲスト出演していた藤井の師匠・杉本昌隆八段がいたので、話を聞いた。

「永瀬さんの仕掛けは斬新で、とても感心しました。ただ、藤井王将がうまく指し回したと思います。棋王戦もそうですが、だんだんと内容が良くなっていますよね。2つのタイトル戦の結果がどうなるかはわかりませんが、とても盛り上がっていますし、藤井王将は役目を果たしたと言えるんじゃないですか」

そう、ホッとした表情で語った。ところで、杉本さんはなぜこっちに戻ってきたのか――という疑問を抱えつつ、私が毎日新聞の取材に応じていると、恒例の勝者の記念撮影が始まった。

「おお、今回はエビフライの被り物ですか」

和服に被り物……すでに慣れた様子の藤井の後ろから、なんと同じくエビフライを被った杉本師匠がひょっこり登場！ これには藤井も「師匠というのは大変だと思いました」と苦笑い。うん、いい笑顔だ。

藤井に話を聞くことができた

撮影の合間、藤井に少しだけ話を聞くことができた。

永瀬の仕掛けについて。

「似た仕掛けを経験していますし、攻めを継続するなら1筋しかないので驚きはありませんでした」

感想戦で藤井が言及した変化について。

「歩を取られたとき、桂で取り返すのはまずいと思っていました。7筋の歩を伸ばすつもりでした」

また、終盤の変化をいくつか尋ねると、スラスラと答えが返ってくる。どれも脳内だけで読み切るのは困難な手順なのに。すごいなあ。

とにかく本局の藤井は強すぎた。竜を作った後に歩の垂らしで手を渡し、角を切ったかと思えば自陣に手を入れる。押し引きのタイミングが絶妙すぎるのだ。

AI研究に慣れ、藤井将棋にも引っ張られて皆がレベルアップし、今の棋士は速球には目が慣れている。しかし、ここまで緩急をつけた投球をされると手が出ない。そこには読みの深さ正確さだけではない、技術的な巧緻さも含まれているように見える。

「不調」と言われた状況を脱出して、いつも通りに戻った、のではなく、むしろさらに強くなったかのようだ。

撮影＝勝又清和

（勝又 清和）