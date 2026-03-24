にしたんクリニックなどを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２４日、ＴｉｋＴｏｋに新たな動画を配信。大相撲春場所で西前頭１３枚目の藤青雲（藤島）が敢闘賞を受賞したことを祝福した。

新入幕で１０勝を挙げたことについて、「十両の時に比べてもう、本人１０キロ以上増量したのかな。身体の厚みも出ましたし、相撲の取り口が本当にうまい。厳しい相撲ができる。気迫というか、心が本当に強くなったのかな」と成長を評価した。

藤青雲は、明大卒業後、一度は凸版印刷に就職しながら角界に転身した変わり種。以前から応援している西村氏は、一度十両に上がりながらヒザを痛めて三段目まで降下、そこからはい上がってきた経緯を説明しながら、「僕は部屋まで稽古を見に行ったりとか、彼の努力を見てましたが、皮一枚どころかニ皮むけたなというね」とたたえた。

場所後には藤青雲から電話をもらい、ねぎらったそうで「本人はめちゃくちゃ喜んでて、僕も親のような気持ち。本当にうれしかった」と明かした。

西村氏は化粧まわしを進呈。５月場所からお披露目になる予定で、動画の中で絵柄も披露した。「僕の運気の上がるカッコいい化粧まわしを締めて、五月場所でも、是非二桁勝利を挙げて、次は前頭８枚目ぐらいまで上がるんじゃないかな。三役目指してぜひ相撲界全体を牽引（けんいん）するようなそんな活躍をしてくれれば」と期待を込めた。