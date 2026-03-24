わずか2秒の神業「F1」タイヤ交換　ピットクルー何人で作業?1つのタイヤに3人、総勢20人

きょうはF1™︎のタイヤに関してお伝えしたいと思います。

三宅正治キャスター：

私たちが乗る自動車と同じようにレース中に交換するんですけども、宮司さん、どのくらいの時間で交換できると思いますか?

宮司愛海キャスター：

え〜、20秒。かかりすぎてますか?タイヤ交換するんですよ、だって。30秒！

三宅正治キャスター：

これがなんと2秒！早いチームは1秒台で換えるそうです。4個全部換える。

この一瞬のタイヤ交換を可能にするスタッフ、ピットクルーと言いますけれども、何人でこれを行うでしょうか?

小山内鈴奈キャスター：

意外と大きいじゃないですか。1つのタイヤにつき10人くらい！

三宅正治キャスター：

すごい多いね（苦笑）。10人の手が…逆に邪魔なんじゃないかっていう。

1つのタイヤに3人、ナットを緩める人締める人、タイヤを外す人、付ける人。4カ所あるので、この段階で12人います。

さらに車体を持ち上げる人、これが前後に2人ずついて、さらに真ん中あたりに指示を出す人もいるわけですよ。

車体を支える人も2人いて、 マシンを調整する人も2人、全部で20人。これでも少ない方なんです。

青井実キャスター：

少ない?

三宅正治キャスター：

以前は給油もあったので。給油の作業をする人も中に入ったら、もっと多かったです。

ドライバーもマシンもすごいけれども、このピットクルーもすごい。これがF1なんですね。

メカニックの部分を見るのも楽しみの一つですね。

（「イット！」3月24日放送より）