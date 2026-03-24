海水温の変化で真珠養殖が危機に直面する中、三重県南伊勢町ではスマート機器の導入が進んでいます。さらにセンサー技術を活用した獣害対策や農業支援も広がり、地域課題の解決に新たな可能性が生まれています。

■スマート機器「うみログ」で海水温を把握



三重県南伊勢町の真珠養殖業・稲葉龍二さん(58)が養殖しているのは、町の特産品“真珠”です。

稲葉さん：

「水温が12℃、13℃になると貝は死んでしまうので。水温の高いところに出してつっています」



真珠貝の生育にとってベストな水温は15～25℃。これより低くても、高くても真珠貝は死んでしまうといいます。



稲葉さん：

「水温も一定でないから、上げたら貝がパカパカ口を開けて死んでいることも多分にありました」



過去には5割以上死んでしまったこともあり、水温管理は死活問題です。

これまでは毎日、自宅から沖合まで往復2時間かけて水温の確認をしていましたが、「うみログ」の導入で状況は一変。海水温に加え、酸素濃度や塩分濃度なども計測でき、スマートフォンでリアルタイムに確認できるようになりました。



稲葉さん：

「今は朝と晩に（スマホで）見ていたら、見逃すことはない」

南伊勢町では、高齢化や後継者不足による漁業者の減少が課題となっています。“真珠を守るため”「うみログ」を沖合10か所に導入。作業効率をアップすることで生産性の向上を目指しています。

■センサー技術で獣害対策



この「うみログ」を開発したのは、伊勢市の創業35年の電子機器メーカー「アイエスイー」。従業員20人ほどの小さな会社です。



もともとは電光掲示板のシステムの設計などを行っていましたが、2011年頃からはセンサー技術を活用したスマート機器の開発を始めました。そのきっかけは、創業者である父の狩猟経験でした。

アイエスイー・高橋完社長：

「父が狩猟をやっていた。獣が警戒して罠で捕獲しにくくなってきたので、センサーを使った仕掛けにトライしてみようかと」



親子二人三脚で最初に取り組んだのが“獣害対策”でした。シカやイノシシなど野生動物による農作物の被害を防ぐため、県の農業研究所と連携し開発したのが「まるみえホカクン5」です。

担当者：

「遠隔で獣を捕獲する装置で、どこにいてもカメラで見ながら獣が入ったら捕獲ができる」



シカが檻に入るとセンサーが反応し、スマートフォンに通知が届くため、遠隔でも監視・捕獲が可能です。



三重県では2011年に約4.9億円あった獣害被害が、この装置が県内40カ所に導入されるなどで減少。現在では、北海道から沖縄まで全国600カ所以上に広がっています。

高橋社長：

「獣害は農村のマイナスでしかない。我々の機器で時間短縮して、対策ができる仕組みを作れれば」



この日、月に一度の社内会議が行われていました。全国を回る営業部員が集めた利用者の要望などを開発部門と共有し、常に製品の改良につなげています。



営業部員：

「製品をよりよくしていくために、生の声は大事。ブラッシュアップして良い製品を作りあげていくことが大切」

地域の課題を即時に開発に生かす姿勢から、新しく生まれた商品もあります。近年増加するクマ被害に対応するため、目撃情報を地図上で確認できるアプリも開発されました。三重県や長野県で導入が進んでいます。

■イチゴ農家向けスマート機器の開発



さらに現在、徳島県の研究施設などと共同で開発を進めているのが、イチゴ農家向けのスマート機器です。

開発部の担当者：

「イチゴの圃場で使う機器。イチゴの奇形など、そういうものは売り物にならず廃棄されている」



イチゴは受粉がうまくいかないと形がいびつになり、全体の約3割が廃棄に。全国で年間450億円もの損失が生じています。

そこで注目したのが、受粉に欠かせないミツバチの活動量です。ミツバチが出入りする巣箱の前に設置した機器が、AIとセンサーで動きを監視。怠け者の蜂が多くいる場合は巣箱ごと交換することで、受粉の成功率を高めます。

目標は奇形のイチゴを1割まで減らすこと。2026年度の商品化を目指しています。



開発部の担当者：

「農家にとっても嬉しいことだし、受粉不良果が減ればその分喜びも増える」

高橋社長：

「農業はその地域をどんどんプラスにしていくもの。プラスになるようなスマート機器をどんどん作っていきたい」



スマート技術で地域課題を解決したい。その挑戦は、これからも続いていきます。



2026年3月6日放送