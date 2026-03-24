犬との散歩中の歩きスマホが絶対NGな理由

犬との散歩中に歩きスマホをしている飼い主を見かけることがよくあります。見かけたことのある方は、つい犬のことを心配してしまうのではないでしょうか。

おそらく飼い主は「うちの子は大丈夫」と考えているのでしょう。その安易な考えが、愛犬の命を奪ってしまうことがある、ということを理解するべきです。

1.拾い食いを見逃してしまうことがあるため

犬との散歩中の歩きスマホが絶対NGな理由は、拾い食いを見逃してしまうことがあるためです。

散歩中、犬は地面のニオイを嗅ぎながら情報を集めています。散歩中の安全を確かめるための行為でもあります。

気になるものがあれば口の中に入れてしまうことがあります。人間が落とした食べ物であれば、飲み込んでしまうこともあるでしょう。

犬が誤飲誤食してしまうと、重篤な中毒症状を引き起こすものが落ちていることがあります。喉に詰まらせてしまう恐れがあります。

散歩中、地面の安全を確認すること、周囲の様子や状況を把握すること、愛犬の安全をサポートすることは、飼い主としての義務であると言っても過言ではありません。

愛犬に原因の分からない症状は起きていませんか？散歩中の歩きスマホ、散歩中の拾い食いが原因かもしれません。

2.他人や他犬や車両と接触してしまうことがあるため

犬との散歩中の歩きスマホが絶対NGな理由は、他人や他犬や車両と接触してしまうことがあるためです。

他人との接触では、愛犬が危害を加えてしまうこともあれば、危害を加えられてしまうこともあります。他犬との接触では、犬同士の喧嘩が起きてしまうことがあります。

車やバイクの音はスマートフォンを見ている飼い主の耳にも届いているかもしれませんが、運転手は犬の存在に気づいていないことがあります。

自転車は無音で近づいてきます。スマートフォンを見ている飼い主は、その気配さえ感じていないかもしれません。

車両との接触では、愛犬が大怪我を負ってしまいやすく、命を落としてしまうこともあるでしょう。

3.愛犬と飼い主とのコミュニケーションができないため

犬との散歩中の歩きスマホが絶対NGな理由は、愛犬と飼い主とのコミュニケーションができないためです。

犬はただ散歩を楽しんでいるわけではありません。ニオイを嗅いでばかりいるかもしれませんが、犬は飼い主に注目しながら散歩をしています。

犬にとって散歩は、飼い主を独占することができる時間であり、コミュニケーションを楽しむ時間でもあるのです。

散歩中は声かけをしましょう。信頼関係も深まります。飼い主への安心感が高まると、犬はより散歩を安全に楽しめるようになります。

散歩中の愛犬の命を守るために必ず知っておくべきこと

「うちの子は拾い食いをしない」ではなく、「うちの子も拾い食いをしてしまうかもしれない」という気持ちで散歩をし、常に安全確認をしながら歩きましょう。

吠えないからといって、威嚇してこないからといって、全ての他犬がフレンドリーで社交的な犬であるわけではありません。不用意な犬同士の接触は避けましょう。

散歩中、暑さや寒さから犬が急に体調を崩すことがあります。呼吸が荒くなったり浅くなったりしていないかどうか、確認しながら歩きましょう。

まとめ

犬との散歩中の歩きスマホが絶対NGな理由を3つ解説しました。

拾い食いを見逃してしまうことがあるため 他人や他犬や車両と接触してしまうことがあるため 愛犬と飼い主とのコミュニケーションができないため

散歩中、どうしてもスマートフォンを確認しなければならないときは、安全な場所に移動し、立ち止まって見るようにしましょう。