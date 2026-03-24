DOMOTOが、48thシングル『またね』を5月5日にリリースする。あわせて、表題曲「またね」のMVをStorm Labels Official YouTubeチャンネルで3月25日20時よりプレミア公開する。

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同シングルのリリース日は、2人が初めて出会った5月5日。「愛のかたまり」を含む、全曲合作によるシングルで、新録曲として各々が2曲ずつ作詞、作曲を手がけた4曲を収録する。DOMOTOとして新たなスタートを切った2人の心境、想いが詰まった記念すべき作品に仕上がっているという。

表題曲「またね」は、昨年12月に実施された初のファンミーティングで制作途中ながら披露された楽曲で、人が人を想う気持ちの素晴らしさ、儚さを描いたDOMOTOならではのミディアムナンバーだ。また、初回盤A、通常盤に収録の「怖い 怖イ？」はアッパーなラテンテイストの楽曲。DOMOTOの新たな一面を感じられる艶やかでダンサブルな楽曲に仕上がっている。

初回盤B、通常盤に収録される「ニュー・アンティック」は、ファンキーなエレクトロロックチューン。“ニュー”と“アンティック”と相反する言葉が組み合わさることで、価値観や変化ということに対して深み、面白さを演出している。

初回盤C、通常盤に収録の「これから始まる物語」は、純粋無垢で心に染み渡るメロディーに、今の2人の心境がストレートに綴られた歌詞が溶け合う珠玉のバラードだ。

さらに、DOMOTOはライブツアー『DOMOTO Concert 2026 ～Stay with me～』を開催。本ツアーでは、7月15日の東京ドーム公演を皮切りに4公演を行う。ツアー開催に先立ち、スペシャルサイトもオープンした。

（文＝リアルサウンド編集部）