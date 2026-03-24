韓国遠征中のU21日本代表がメンバー変更…岐阜で7戦3発のFWワッド・モハメッドサディキを追加招集
日本サッカー協会（JFA）は24日、3月の韓国遠征に臨んでいるU−21日本代表メンバーの変更を発表。FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（桐蔭横浜大学）がコンディション不良のため不参加となり、FWワッド・モハメッドサディキ（FC岐阜）を追加招集することを明かした。
ワッド・モハメッドサディキは2006年5⽉29⽇⽣まれの現在19歳。柏レイソルの育成組織出身で、U−18在籍時の2024年には、第48回日本クラブユースサッカー選手権（U−18）大会および高円宮杯JFA U−18サッカープレミアリーグEASTで得点王を受賞。2025年より柏のトップチームに昇格し、同シーズンはFC琉球へ育成型期限付き移籍。今季はFC岐阜へ育成型期限付き移籍しており、明治安田J2・J3百年構想リーグのEAST−Bグループでは、ここまで7試合に出場して3ゴールを挙げている。
2028年に控えたロサンゼルス・オリンピック出場を目指すU−21日本代表は当初、3月のインターナショナルマッチウィークを利用してトルコのアンタルヤでの遠征を計画していたものの、中東情勢の悪化に伴い、今月15日に遠征の中止が決定。その後、関係各所との調整により、23日から30日にかけて、韓国の天安への遠征が実現。27日にU−21アメリカ代表戦、29日にU−23韓国代表戦が組まれた。なお、いずれの試合も一般非公開となる。
変更後のU−21日本代表メンバーは下記の通り。
▼GK
12 小林将天（FC東京）
1 ピサノアレックス幸冬堀尾（名古屋グランパス）
23 荒木琉偉（ガンバ大阪）
▼DF
2 梅木怜（FC今治）
3 関富貫太（横浜F・マリノス）
4 永野修都（藤枝MYFC）
5 土屋櫂大（福島ユナイテッドFC）
22 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大学）
24 山田海斗（ヴィッセル神戸）
21 佐藤海宏（アルビレックス新潟）
15 森壮一朗（名古屋グランパス）
▼MF
6 小倉幸成（法政大学／ファジアーノ岡山内定）
7 石渡ネルソン（セレッソ大阪）
10 石井久継（湘南ベルマーレ）
16 岩本悠庵（中京大学）
14 名和田我空（ガンバ大阪）
8 矢田龍之介（筑波大学）
▼FW
20 古谷柊介（東京国際大学／柏レイソル内定）
18 小池直矢（法政大学）
19 白井亮丞（東京ヴェルディ）
9 ワッド・モハメッドサディキ（FC岐阜）※追加招集
17 福永裕也（京都産業大学）
11 横山夢樹（セレッソ大阪）
13 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
25 鈴木大馳（サガン鳥栖）
ワッド・モハメッドサディキは2006年5⽉29⽇⽣まれの現在19歳。柏レイソルの育成組織出身で、U−18在籍時の2024年には、第48回日本クラブユースサッカー選手権（U−18）大会および高円宮杯JFA U−18サッカープレミアリーグEASTで得点王を受賞。2025年より柏のトップチームに昇格し、同シーズンはFC琉球へ育成型期限付き移籍。今季はFC岐阜へ育成型期限付き移籍しており、明治安田J2・J3百年構想リーグのEAST−Bグループでは、ここまで7試合に出場して3ゴールを挙げている。
変更後のU−21日本代表メンバーは下記の通り。
■U−21日本代表最新メンバー
▼GK
12 小林将天（FC東京）
1 ピサノアレックス幸冬堀尾（名古屋グランパス）
23 荒木琉偉（ガンバ大阪）
▼DF
2 梅木怜（FC今治）
3 関富貫太（横浜F・マリノス）
4 永野修都（藤枝MYFC）
5 土屋櫂大（福島ユナイテッドFC）
22 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大学）
24 山田海斗（ヴィッセル神戸）
21 佐藤海宏（アルビレックス新潟）
15 森壮一朗（名古屋グランパス）
▼MF
6 小倉幸成（法政大学／ファジアーノ岡山内定）
7 石渡ネルソン（セレッソ大阪）
10 石井久継（湘南ベルマーレ）
16 岩本悠庵（中京大学）
14 名和田我空（ガンバ大阪）
8 矢田龍之介（筑波大学）
▼FW
20 古谷柊介（東京国際大学／柏レイソル内定）
18 小池直矢（法政大学）
19 白井亮丞（東京ヴェルディ）
9 ワッド・モハメッドサディキ（FC岐阜）※追加招集
17 福永裕也（京都産業大学）
11 横山夢樹（セレッソ大阪）
13 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
25 鈴木大馳（サガン鳥栖）