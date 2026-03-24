「10勝以上を期待しちゃってもいいですか！？」初の“大役”でローテの中心に…西武8年目右腕に「実力と結果でもぎとった権利」

西武の渡辺勇太朗が開幕投手に指名された(C)産経新聞社

西武は3月27日のロッテ戦（ZOZOマリン）に先発する今季の開幕投手を、プロ8年目右腕の渡辺勇太朗に託すことに決めた。これで12球団の開幕投手が出揃ったことになる。

【画像】西武ユニで始球式！15歳アイドル末永澪璃さんが勝利の女神に

今井達也がメジャーへ移籍したチームで、先発ローテの中心として期待される25歳の右腕は、昨季23試合に先発して、防御率2.69、7勝（9敗）をマークした。今春のオープン戦は3試合で防御率1.38と好成績を挙げ、自身初の大役を任せられた。

これを受け、SNS上のファンからは「ついに大役を手にしたか」「おぉ！良いニュースだね！」「さぁ、今こそ夢に向かって跳ぶのだ」「実力と結果でもぎとった権利だと思います！！」「渡辺勇太朗の開幕投手は流石に痺れる…」「10勝以上を期待しちゃってもいいですか！？」と続々と反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]