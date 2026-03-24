【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは緊迫した場面やお酒の楽しみ
日常生活や古くからの言い回しの中に隠れた言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？
今回は、ハラハラするような状況を指す言葉から、日本酒のたしなみ方、さらに怪しげな現象を表す単語を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて考えてみましょう。
□□いっぱつ
□□ざけ
□□かいかい
ヒント：酒の味や香り、品質などを鑑定したり、銘柄を当てたりすることを何と言いますか？
答えを見る
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▼解説
ききいっぱつ（危機一髪）
ききざけ（利き酒）
ききかいかい（奇々怪々）
絶体絶命の瞬間を指す「危機一髪（ききいっぱつ）」、繊細な感覚でお酒を味わう「利き酒（ききざけ）」、そして常識では考えられないほど不思議な「奇々怪々（ききかいかい）」。緊迫感のある場面から大人の趣味、そしてミステリアスな表現まで、全く異なる情景の言葉たちが「きき」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに思えた言葉たちが一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような爽快感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、ハラハラするような状況を指す言葉から、日本酒のたしなみ方、さらに怪しげな現象を表す単語を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて考えてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□ざけ
□□かいかい
ヒント：酒の味や香り、品質などを鑑定したり、銘柄を当てたりすることを何と言いますか？
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正解：きき正解は「きき」でした。
▼解説
ききいっぱつ（危機一髪）
ききざけ（利き酒）
ききかいかい（奇々怪々）
絶体絶命の瞬間を指す「危機一髪（ききいっぱつ）」、繊細な感覚でお酒を味わう「利き酒（ききざけ）」、そして常識では考えられないほど不思議な「奇々怪々（ききかいかい）」。緊迫感のある場面から大人の趣味、そしてミステリアスな表現まで、全く異なる情景の言葉たちが「きき」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに思えた言葉たちが一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような爽快感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)