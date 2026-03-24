OP戦で三振率28％超えも期待される村上宗隆の“シュワバー化” NPB8年で1068三振でも価値が揺るがぬ「理由」
村上はオープン戦では1発も放ち、存在感を示した(C)Getty Images
いよいよ、激闘の火ぶたが切って落とされる。現地時間3月26日に行われるヤンキースとジャイアンツの一戦で、メジャーリーグの2026年シーズンが開幕する。
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計16人の日本人選手がプレーする今季のメジャーリーグにあって、ひときわ注目を集めているのが、2年総額3400万ドル（約52億7000万円）の契約でホワイトソックスに電撃入団した村上宗隆だ。
選択した2年という短い年数の契約は、当然ながら満了時に迎えるFAイヤーでの大型契約を睨んでのもの。つまりルーキーイヤーから村上には“結果”が求められる。
そうした中で今春のオープン戦は期待と不安が入り混じる内容に終始した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表に帯同していた影響もあって、フル帯同していたわけではないが、出場9試合で打率.276、1本塁打、3打点、長打率.448、OPS.771とまずまずの成績をマーク。一方で三振率28.6%とヤクルト時代からの課題である確実性を抱えている感は否めない。
もっとも、米データ専門サイト『Fan Graphs』で展開された、打率.231、30本塁打、75打点と以外にも低い予想を考えれば、ここまでの成績は妥当とも言える。ゆえに25歳の和製大砲に対する地元メディアの期待値も大きく変動しているというわけではない。
シカゴのあらゆるスポーツ情報を発信している『Chi City Sports』は「ホワイトソックス打線にはパワー不足の課題があり、一塁手の補填を必要していたことを考えると、ムラカミは賭ける価値のある一手だ」と絶賛。さらに昨季に打率.240で、年間56本塁打を放ったカイル・シュワバー（フィリーズ）と比較し、「ムラカミは彼のようにホームラン、四球、そして三振も量産する打者になる可能性を秘めている」と強調するように期待を記している。
「ムラカミはNPBでの8シーズンで1068三振を喫した。だが、出塁率は.373と高い数字を残している。また、彼がシーズン平均で30本以上のホームランを打っていた事実は、そもそもMLBの複数球団が獲得に興味を持った理由だ。もしも、彼がそのパワーをメジャーでも発揮できれば、三振の多さはそれほど問題にならないだろう。シュワバーは三振こそ多いが、図抜けたパワーと選球眼のおかげで、リーグ屈指のスター選手の一人となっている」
また、同サイトは「仮に三振が積み重なったら？ 問題ない。なぜならムラカミとは2年契約だから長期的なリスクもない。加えてホワイトソックスは2025年に102敗も喫している。投資の価値がないとは言えない」と断言。弱小球団における村上との契約の価値を説いた。
仮に1年目で30本塁打超えを果たせば、松井秀喜や大谷翔平でも成しえなかった日本人選手初の快挙だ。果たして、「非常に優れたアスリートで、あちらでは軽快なフットワークを見せている」とウィル・ベナブル監督からの信頼も厚い村上は、どれだけの成績を残せるだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]