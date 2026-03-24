「神の舌を持つ男」として食の世界を席巻した石神秀幸。その彼が、2007年に日本初の麻辣湯専門店を立ち上げた際、待っていたのは喝采ではなく、底の見えない赤字でした。投じた2000万円の開業資金は次第に溶け、震える手で追加融資の書類に判を押す。絶望のなか、石神さんが最後に賭けたのは、現代ビジネスの鉄則である「効率化」にあえて反した「非効率の一手」でした。ブームの火付け役が、5年の暗闇の果てに掴んだ挽回の手法を聞きました。

【写真】これは色鮮やかで外食行きたくなる！お店で用意した50種類以上のトッピングコーナー ほか（全13枚）

食べた瞬間の衝撃。「これを日本に広めたい」

── 中国・四川省を発祥とする「麻辣湯（マーラータン）」。石神さんは「七宝麻辣湯（チーパオマーラータン）」のチェーンを展開し、麻辣湯ブームを牽引していますが、創業のきっかけは何だったのでしょうか。

石神さん：2003年、シンガポールを旅していたときでした。アジア各地を食べ歩く中で麻辣湯に出会い、「美味しい、楽しい、体にいい。なんて素晴らしい料理なんだ」と、衝撃を受けました。麻辣湯は、トッピングと辛さが選べる薬膳スープ料理です。中国から東南アジアへ広がり、現在では世界中で人気になっています。

「麻（マー）＝痺れる」「辣（ラー）＝辛い」「湯（タン）＝スープ」を意味し、花椒の痺れと唐辛子の辛さが特徴的な味わいを演出する。春雨、野菜、肉や魚介などの具材とスープの辛さを選んだら、薬膳スパイスとともにスープで煮込まれて出てくるという流れ。これまで食べたことのない料理に巡り合い、食べてみたらとんでもなかったわけです。

当時、日本には麻辣湯のお店は1軒もありませんでしたが、「絶対に日本人にはウケる」と直感しました。中国、シンガポール、マレーシアで200軒ほど麻辣湯を食べ歩き、研究を重ね、同時に本場・中国ではお店で修業も行い、開業準備を進めました。

アジア各地で麻辣湯を200軒ほど食べ歩き、本場・中国では修業を積んだ

── 海外から持ち込まれる料理は日本人向けにアレンジされたものが多く見られますが、麻辣湯も同様なのでしょうか？

石神さん：日本人好みのアレンジはいっさいしていません。ただ、現地の味そのままではなく、進化させることを意識しました。というのは、麻辣湯は当時まだ歴史が浅く、屋台のローカルフードという面が強かったため、かなり荒削りな食べ物でした。肝心のスープは多くがチキンパウダーとうまみ調味料をお湯で溶かすだけの簡易的なもの。そのジャンクな部分を洗練し、ひとつの「スープ料理」として磨きあげれば、広く受け入れられると考えたんです。2007年、満を持して東京・渋谷に「七宝麻辣湯」の1号店を開きました。

突破口が見出せず、溶けていく開業資金の2000万円

── ところが、幕開けは厳しいものでした。

石神さん：当初はかなり苦戦しました。経営難から赤字に陥り、約2000万円の開業資金がどんどん溶けていきました。追加融資も2回、3回と、苦しい時期が数年間。知人に声をかけても「春雨なんて…」と敬遠されることがあって。「ヘルシー料理」のイメージだけが先行してしまったのでしょう。

でも、撤退は考えませんでした。中国や東南アジアでの麻辣湯の熱狂的な人気を知っているからこそ、日本でも当たらないはずがないと。ただ、その突破口を見出せず、悶々とする日々が続きました。

2007年、東京・渋谷に念願の「七宝麻辣湯」１号店をオープン

効率化という「毒」。形勢を逆転させたのは

── 2012年、赤坂に2号店をオープンさせますが、状況は好転しませんでした。

石神さん：目の前でできる課題は何か？そう考え、調理工程をゼロから見直しました。問題は、効率化を見据えた「濃縮スープ」にありました。多店舗展開を前提に味を均一にするため、食品会社に外注して作った濃縮スープをお店で割って使用していたんです。それが結果的に料理の質を下げていた。単純に、美味しくなかったんだと思います。

濃縮スープをやめ、「お店でスープを炊く」というやり方にしました。原点回帰の見直しです。すると、たったそれだけの改善で、売り上げが爆発的に伸びたんです。お店はオフィスがひしめくエリア。一度足を運んでくれた会社員などがランチや夜食のリピーターとなり、口コミでも広がったようで、来客数は日増しに多くなっていきました。

── 期待通り「美味しい、楽しい、体にいい」と認知され、ヒットしたわけですね。

石神さん：そうです。以降、お店でスープを炊くことを徹底して店舗を増やしていきました。フランチャイズ展開も進めて全国的に店舗を拡大し、どこでもお客さんに受け入れられ、麻辣湯ブームを牽引するようになっていたんです。

── お店でスープを炊くのは手間がかかります。店舗運営の効率を悪くするため、マイナス要素といえるのではないでしょうか？

石神さん：たしかに非効率な面はあるものの、「味の決め手」となる工程に対する手間は惜しみません。濃縮スープを使った失敗から、人間の舌が侮れないことを改めて認識しました。わずかでも味を落とすような効率化はやってはならなかった。味のブラッシュアップを求めて、私自身はつねに改良できないか模索を続けています。

── 一方で、運営面での合理化は進めているそうですね。

石神さん：直営店では、コロナが始まる前の2019年から完全キャッシュレスに。接客や調理などのオペレーションも簡略化し、今後、さらに改善していく予定です。

料理は「盆栽」。1000回以上のレシピ改良

── すべては麻辣湯の味を追求するため。すぐに結果を求める「タイパ」重視の時代ですが、料理の世界には当てはまらないのかもしれません。

石神さん：うちの麻辣湯の味は常に進化しています。レシピの改良は細かなもの含めると、1000回は軽く超えます。スパイスの加熱温度から、新しい具材への挑戦まで…味の追求に終わりはありません。

私は絵画や陶芸などの芸術が好きなんですけど、料理は「盆栽」に近い。生きている樹木をただ野放しにしていても、美しくはなりません。成長とともに剪定や矯正することで健康になり、美しく輝いていくんです。麻辣湯も同じで、手をかければかけるほど美味しくなる。非常に奥が深く、無限の可能性を秘めている。味がどう進化していくか、僕自身がいちばんワクワクしています。

…

石神さんが2000万円を溶かしたどん底で気づいたのは、原点に立ち返ることの大切さでした。「タイパ」が叫ばれる時代だからこそ、誰にも真似できない「圧倒的な非効率」だけが、あなたを唯一無二の存在に変えてくれるのかもしれません。あなたが明日を生き残るために、あえて手間をかける「こだわり」はありますか？

取材・文：百瀬康司 写真：石神秀幸