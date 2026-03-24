花澤香菜『爆チュー問題』出演でファン驚き「何してるんですか！？（笑）」「可愛すぎる」
フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、『爆チュー問題コント祭り2026』が４月２日（木）０時より独占配信することが決定した。地上波（関東ローカル）では、４月２日（木）、４月９日（木）24時45分より新作コントの見どころを放送する。ネット上では花澤香菜が出演することに驚きの声が出ている。
【コント写真】太田光と漫才する花澤香菜 歌って踊る『爆チュー問題』場面カット
『爆チュー問題』は、天才ねずみ“おおたぴかり”と普通のねずみ“たなチュー”が、人間の世界から拾ってきたモノやわからない言葉について、デタラメな解釈をしたり、ねずみの仲間たちと大暴れする、バラエティに富んだコントが繰り広げられる番組。
今回も初登場となる豪華ゲストを迎え、番組常連の永野、ウエストランドとともに新作コントを５本お届け。FODでは新作コントを一挙独占配信し、さらに、地上波放送でも、２週にわたり見どころをお届けする。
花澤香菜が出演することに、ネット上では「香菜チューさすがに可愛すぎる」「爆チュー問題に花澤香菜さん！？」「パネル置いてある？ってくらい別次元に可愛い花澤香菜チュー」「何してるんですか！？（笑）」などの声が出ている。
■『極悪ねずみ同盟がやって来た！』 ゲスト：ダンプ松本／ゆりやんレトリィバァ
爆チュー問題の部屋に、極悪ねずみ同盟のダンプまチュ本とその一番弟子のゆりやんチューが乗り込んでくる。ダンプに勝ったら賞金1000万円というタイトルマッチを開催予定で、対戦相手の強い女レスラーを探していると言う。賞金が欲しいぴかりとたなチューは女レスラーになりすまし、オーディションを受けることに。その結末はいかに！？
■『チュー特急がやって来た！』 ゲスト：超特急（タカシ、ユーキ、アロハ）
爆チュー問題の部屋に、大人気のアイドル“チュー特急”がやって来る。これからチュー特急はどうしていけばいいか、アイドルに詳しいぴかりとたなチューにアドバイスを求める。そこで、あるレジェンドアイドルと繋がっているというぴかりが呼んだのは、なんと伝説のアイドル“マッチュ”！人気絶頂の時のエピソードや、チュー特急からの質問や悩みに答える。マッチュにパフォーマンスを披露することになったチュー特急は、アイドルになる夢を諦めきれていなかった、たなチューも一緒にと誘う。たなチューの夢は叶うのか…！？
■『氣志チューがやって来た！』 ゲスト：氣志團
ぴかりが拾ったサングラスをかけて、たなチューとヤンキーごっこでふざけていると、５人組のヤンクロックバンド“氣志チュー”が乗り込んでくる。落としたサングラスを探していると言い、咄嗟に隠してしまうぴかり。言い合いになり、ぴかりと綾小路翔チューのタイマン対決に！！その闘いの結末はいかに！？最後は、氣志チューの人気曲「One Night Carnival」を一緒に大熱唱！
■『人気声優 花澤香菜チューがやって来た！』 ゲスト：花澤香菜／ウエストランド
ぴかりとたなチューの元に、爆チュー問題の大ファンだという花澤香菜チューがやって来る。さらに、香菜チューを推しているというウエチュトランドもついて来る。香菜チューが爆チュー問題と一緒にやりたいことを１つ１つ叶えてあげることに。アフレコや漫才など、夢を叶え幸せそうな香菜チュー。最後は一緒にやりたかったこと「でたらめな歌」を歌って踊って大盛り上がり！
■『純れチュと永野チュー次郎がやって来た！』 ゲスト：純烈／永野
退屈に過ごしていたぴかりとたなチューの元に、大人気の歌謡スター“純れチュ”がディナーショーのチラシを持ってやって来る。すると、令和の歌謡スターという“永野チュー次郎”もディナーショーのチラシを持ってやって来る。どっちのショーに行くか決めるため、歌やパフォーマンスで対決することに！果たして、ぴかりとたなチューはどっちのショーに行くのか！？
【コメント】
ダンプ松本
「27周年おめでとうございます。爆笑問題のお２人に久しぶりに会えて、太田さんからもいろいろお声をかけていただき嬉しかったですね。また、ゆりやんとは『極悪女王』以来初の共演で、それもとてもワクワクしました。膝の手術後だったので座ったままの出演でしたが、次はもっと動いて暴れますよ！！爆笑問題さんの愛のある言葉がこの番組が長く続いていく理由なのでは。これからもこの楽しい番組がずっと続いていきますように！また呼んでくださいね」
ゆりやんレトリィバァ
「子どもの頃から大好きな爆チュー問題に出させていただけて本当に嬉しいです！あのかわいいお家の中に入って一緒にでたらめな歌を歌えるとは・・・感動しています！そして、『極悪女王』で演じさせて頂いた、大好きなダンプ松本さんと初めてのツーショットです！ダンプさん本当に素敵です！！！とてもたのしかったです！！！ぜひ、ごチューもくください！！」
氣志團（綾小路翔）
「氣志團は今年デビュー25周年を迎えます。このバンドのおかげで、自分はこれまで“マジデアリエナイコト”の数々を体験する事が出来ました。しかし、ここに来て『爆チュー問題』の世界にダイブ出来る未来まであるなんて！政治不信、経済停滞、少子高齢化、差別問題、戦争…心が苦しくなる事ばかりの世の中ですが、ここで声を高らかに宣言致します。人生捨てたもんじゃないぜ！今日が死にたいぐらい最低でも、信じられない程に最高の日が来る事もあるんだよ！てなわけで、房総ネズミーランドからの刺客が爆チュー問題に大乱入！期待しかしないで！」
超特急（タカシ）
「爆チュー問題の収録に参加させていただけて、ホンマに夢のような時間でした。ねずみの姿になって、子どもの頃に夢を見ていた世界に入れたことが何より嬉しかったです！おふたりの優しさ、温かさと、そして笑いに包まれて、改めてエンタメの力を感じました。また一つ、大切な宝物が増えました。是非観てもらえると嬉しいんやで！」
花澤香菜
「あの『爆チュー問題』の世界に入り込めるなんて夢みたいな体験でした！！！コントの中の“爆チュー問題とやりたいこと”は、本当に私がやりたいことでもあったので、全力でやってくださる爆チューのお２人・ウエストランドのお２人・スタッフの皆さまに、感謝の気持ちでいっぱいです。私はこの映像を永久保存しますが、視聴者の皆さまにも楽しんでいただけたら嬉しいです！」
純烈（酒井一圭）
「楽しいことが大好きな純烈です。爆笑問題さんにはテレビだけでなくタイタンライブにも以前出演させていただき、それがきっかけで今年の年明けの笑点SPにも繋がったりご縁をいただいてます。今回はコント！爆チューの世界に混ぜてもらいました！めちゃくちゃ楽しかったです。笑いって最高ですね！みんな！絶対見てやー！」
【コント写真】太田光と漫才する花澤香菜 歌って踊る『爆チュー問題』場面カット
『爆チュー問題』は、天才ねずみ“おおたぴかり”と普通のねずみ“たなチュー”が、人間の世界から拾ってきたモノやわからない言葉について、デタラメな解釈をしたり、ねずみの仲間たちと大暴れする、バラエティに富んだコントが繰り広げられる番組。
花澤香菜が出演することに、ネット上では「香菜チューさすがに可愛すぎる」「爆チュー問題に花澤香菜さん！？」「パネル置いてある？ってくらい別次元に可愛い花澤香菜チュー」「何してるんですか！？（笑）」などの声が出ている。
■『極悪ねずみ同盟がやって来た！』 ゲスト：ダンプ松本／ゆりやんレトリィバァ
爆チュー問題の部屋に、極悪ねずみ同盟のダンプまチュ本とその一番弟子のゆりやんチューが乗り込んでくる。ダンプに勝ったら賞金1000万円というタイトルマッチを開催予定で、対戦相手の強い女レスラーを探していると言う。賞金が欲しいぴかりとたなチューは女レスラーになりすまし、オーディションを受けることに。その結末はいかに！？
■『チュー特急がやって来た！』 ゲスト：超特急（タカシ、ユーキ、アロハ）
爆チュー問題の部屋に、大人気のアイドル“チュー特急”がやって来る。これからチュー特急はどうしていけばいいか、アイドルに詳しいぴかりとたなチューにアドバイスを求める。そこで、あるレジェンドアイドルと繋がっているというぴかりが呼んだのは、なんと伝説のアイドル“マッチュ”！人気絶頂の時のエピソードや、チュー特急からの質問や悩みに答える。マッチュにパフォーマンスを披露することになったチュー特急は、アイドルになる夢を諦めきれていなかった、たなチューも一緒にと誘う。たなチューの夢は叶うのか…！？
■『氣志チューがやって来た！』 ゲスト：氣志團
ぴかりが拾ったサングラスをかけて、たなチューとヤンキーごっこでふざけていると、５人組のヤンクロックバンド“氣志チュー”が乗り込んでくる。落としたサングラスを探していると言い、咄嗟に隠してしまうぴかり。言い合いになり、ぴかりと綾小路翔チューのタイマン対決に！！その闘いの結末はいかに！？最後は、氣志チューの人気曲「One Night Carnival」を一緒に大熱唱！
■『人気声優 花澤香菜チューがやって来た！』 ゲスト：花澤香菜／ウエストランド
ぴかりとたなチューの元に、爆チュー問題の大ファンだという花澤香菜チューがやって来る。さらに、香菜チューを推しているというウエチュトランドもついて来る。香菜チューが爆チュー問題と一緒にやりたいことを１つ１つ叶えてあげることに。アフレコや漫才など、夢を叶え幸せそうな香菜チュー。最後は一緒にやりたかったこと「でたらめな歌」を歌って踊って大盛り上がり！
■『純れチュと永野チュー次郎がやって来た！』 ゲスト：純烈／永野
退屈に過ごしていたぴかりとたなチューの元に、大人気の歌謡スター“純れチュ”がディナーショーのチラシを持ってやって来る。すると、令和の歌謡スターという“永野チュー次郎”もディナーショーのチラシを持ってやって来る。どっちのショーに行くか決めるため、歌やパフォーマンスで対決することに！果たして、ぴかりとたなチューはどっちのショーに行くのか！？
【コメント】
ダンプ松本
「27周年おめでとうございます。爆笑問題のお２人に久しぶりに会えて、太田さんからもいろいろお声をかけていただき嬉しかったですね。また、ゆりやんとは『極悪女王』以来初の共演で、それもとてもワクワクしました。膝の手術後だったので座ったままの出演でしたが、次はもっと動いて暴れますよ！！爆笑問題さんの愛のある言葉がこの番組が長く続いていく理由なのでは。これからもこの楽しい番組がずっと続いていきますように！また呼んでくださいね」
ゆりやんレトリィバァ
「子どもの頃から大好きな爆チュー問題に出させていただけて本当に嬉しいです！あのかわいいお家の中に入って一緒にでたらめな歌を歌えるとは・・・感動しています！そして、『極悪女王』で演じさせて頂いた、大好きなダンプ松本さんと初めてのツーショットです！ダンプさん本当に素敵です！！！とてもたのしかったです！！！ぜひ、ごチューもくください！！」
氣志團（綾小路翔）
「氣志團は今年デビュー25周年を迎えます。このバンドのおかげで、自分はこれまで“マジデアリエナイコト”の数々を体験する事が出来ました。しかし、ここに来て『爆チュー問題』の世界にダイブ出来る未来まであるなんて！政治不信、経済停滞、少子高齢化、差別問題、戦争…心が苦しくなる事ばかりの世の中ですが、ここで声を高らかに宣言致します。人生捨てたもんじゃないぜ！今日が死にたいぐらい最低でも、信じられない程に最高の日が来る事もあるんだよ！てなわけで、房総ネズミーランドからの刺客が爆チュー問題に大乱入！期待しかしないで！」
超特急（タカシ）
「爆チュー問題の収録に参加させていただけて、ホンマに夢のような時間でした。ねずみの姿になって、子どもの頃に夢を見ていた世界に入れたことが何より嬉しかったです！おふたりの優しさ、温かさと、そして笑いに包まれて、改めてエンタメの力を感じました。また一つ、大切な宝物が増えました。是非観てもらえると嬉しいんやで！」
花澤香菜
「あの『爆チュー問題』の世界に入り込めるなんて夢みたいな体験でした！！！コントの中の“爆チュー問題とやりたいこと”は、本当に私がやりたいことでもあったので、全力でやってくださる爆チューのお２人・ウエストランドのお２人・スタッフの皆さまに、感謝の気持ちでいっぱいです。私はこの映像を永久保存しますが、視聴者の皆さまにも楽しんでいただけたら嬉しいです！」
純烈（酒井一圭）
「楽しいことが大好きな純烈です。爆笑問題さんにはテレビだけでなくタイタンライブにも以前出演させていただき、それがきっかけで今年の年明けの笑点SPにも繋がったりご縁をいただいてます。今回はコント！爆チューの世界に混ぜてもらいました！めちゃくちゃ楽しかったです。笑いって最高ですね！みんな！絶対見てやー！」