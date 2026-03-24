BTS『ARIRANG』初日“約400万枚”の衝撃…自身の記録を大幅に更新、依然として強大な存在感

3月20日、BTSが約3年9カ月ぶりに“完全体”でリリースした5thフルアルバム『ARIRANG』。

ファン待望の今作は、発売初日で約398万枚（ハントチャート集計）という、圧倒的な数字を積み上げた。

【写真】「80、90歳になっても…」BTSが語るグループの未来

過去の自己ベストを「初日」で粉砕

BTSはこれまでも自身の記録を自身で塗り替える“自己超越”を繰り返してきたが、今作の爆発力は過去のどの作品とも一線を画す。

2020年に発表され、当時の最高記録を樹立した『MAP OF THE SOUL : 7』は、発売初日に約265万枚、1週間（初動）で約337万枚を記録した。また、2022年のアンソロジーアルバム『Proof』は初日に約215万枚、1週間で約275万枚だった。

（写真＝共同取材団）BTS

『ARIRANG』が1日で売り上げた約398万枚という数字は、これら過去作が「1週間かけて積み上げた合計」をも、たった24時間で抜き去ったことを意味する。かつての自分たちが打ち立ててきた金字塔を、リリース初日で過去のものにしたのだ。

10分でミリオン

記録の凄まじさは枚数だけではない。その速度も特筆すべきものがある。今作は配信開始からわずか10分で100万枚（ミリオンセラー）を達成。世界中のファンが一斉に、迷いなく手に取ったことを示している。

現在のK-POPシーンは、人気グループが1週間（初動）で数百万枚を売り上げるのが珍しくない。そのハイレベルな市場にあっても、初日だけで約400万枚に迫る今回の記録は突出している。

発売3日目には累計400万枚を完全に突破しており、熾烈な競争が続く音楽シーンにおいて、依然としてトップランナーとしての貫禄を見せつけている。

第二章のスタートダッシュを見事成功させたBTS。リリース翌日のソウル公演を終え、現在はアメリカでのプロモーション活動に専念している。

大規模なワールドツアーも控えており、今後は世界最大の音楽市場であるアメリカのビルボードチャートをはじめ、各国の主要チャートでどのような推移を見せるのかが焦点となりそうだ。