【漢字クイズ】「下手計」はなんて読む？渋沢栄一の記念館がある地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「下手計」はなんて読む？

「下手計」という漢字を見たことはありますか？ 埼玉県深谷市にある、ひらがな5文字の地名です！ いったい、「下手計」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「しもてばか」でした。 下手計は、埼玉県深谷市に位置しています。 そんな下手計には、“近代日本経済の父”と称され、現在の1万円札の肖像にもなっている渋沢栄一が書き残した書などが展示されている「渋沢栄一記念館」があります。 渋沢栄一記念館では、渋沢栄一のアンドロイドによる講義を受けることもできるのだそうですよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『埼玉県 公式サイト』

・『渋沢栄一デジタルミュージアム』

ライター Ray WEB編集部