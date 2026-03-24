『OKISHU（オキシュー）』誕生のきっかけとは

トヨタ・コニック・プロは3月8日、家族や周囲の人々の移動を支える女性を応援する取り組みとして企画した女性向け安全運転教室、『家族のために安心を運ぶ 私のハンドル』を開催。吉田由美さんと私・まるも亜希子が、交通安全応援ユニット『OKISHU（オキシュー）』として講演を担当した。

【画像】女性向け安全運転教室『家族のために安心を運ぶ 私のハンドル』 全2枚

そもそも、この活動の発端から説明しよう。



女性向けの運転講座に経験が豊富な交通安全応援ユニット『OKISHU（オキシュー）』のふたりが講演。 トヨタ・コニック・プロ

これまでクルマの魅力を発信する立場から、同じように伝えていかなければならないこととして『安全』を常に考えてきた。楽しいドライブは『安全』の上に成り立つということを肝に銘じながら、ジャーナリスト活動を続けている。

日本では幼児の頃から交通安全教室が開かれ、通学路の見守りや安全に配慮した道路整備も進められている。それなのに、交通ルールを守っていても、どんなに自動車の安全技術が進化しても、まだまだ交通事故はなくならない。

自動車メーカーをはじめ、業界をあげて『交通事故ゼロ』という目標を掲げロードマップを敷いている状況だが、自分の立場からも何かできることがあるはず。そう思っていたときにちょうど世間を騒がせていたのが、2019年に東京・池袋で起こったペダルの踏み間違いによる痛ましい事故と、同年大津市で起こった、信号待ちをしていた園児たちの死傷事故だった。

当時、メディアでは、ペダルの踏み間違いは高齢者特有のミスのように報じられていた。だが、最新データでは24歳以下が最も事故件数が多く、30歳代、40歳代も決して少なくない。特にハイヒールやサンダル、厚底ブーツといった、適さない靴を履いて運転したことによる踏み間違い事故も多く起こっていたのだ。

歩行者への交通安全対策も

そこで私は、カーライフ・エッセイストの吉田由美さんに声をかけ、靴のおしゃれを楽しむことの多い女性に向けて、安全運転の基本は『足元』からということを呼びかける活動を細々とスタートした。

それが『車内に運転に適したドライビングシューズやフラットシューズを常備して、運転する時は履き替えよう！』という、『置き靴＝置きシューズ＝OKISHU（オキシュー）』プロジェクトだ。2019年の女性ドライバーの日、9月27日にキックオフとなった。



カーライフ・エッセイスト 吉田由美さん トヨタ・コニック・プロ

その、一見すると当たり前のようだけど新しい視点の交通安全啓発活動はさまざまな反響をもらったものの、ちょうどコロナ禍に入ってしまい、YouTubeのライブ配信という形でコツコツと発信を続けていた。

また、ドライバーの足元の次はクルマの足元にも注目してもらいたいと、タイヤの空気圧をお肌のハリ、摩耗をミゾ（シワ）になぞらえ、『月に一度は空気圧チェックと摩耗チェックを！』と呼びかける『ハリミゾ』プロジェクトもスタート。

しかし、車両に乗車中の事故死者数は減っているのに歩行中の死者数は減らず、しかも、先進国で日本が飛び抜けて多いという事実に衝撃を受けた。

そこで『クルマを運転する人だけでなく、運転しない子どもも大人も知るだけ、気づくだけ、選ぶだけで交通安全につながるヒントを届けたい』という想いから、『今日からできる交通安全OKISHU（オキシュー）』へと進化していったのである。

その想いに共感してくれたダンロップのサポートを受け、アイシン×立命館大学の共同研究プロジェクト、京都トヨタ自動車とのコラボレーションにより、コロナ禍明けからは精力的にイベントにも出展し、呼びかけを行ってきた。

女性ならではの視点でレクチャー

そして今回、トヨタ・コニック・プロが3月8日の国際女性デーに合わせ、家族や周囲の人々の移動を支える女性を応援する取り組みとして企画した、女性向け安全運転教室『家族のために安心を運ぶ 私のハンドル』を、東京・有明のAriake Miraieで開催。私と吉田由美さんがOKISHUとして講演を担当した。

会場となったカフェには、美味しそうなフードメニューからノンアルコールカクテル、コーヒーなどのドリンクが充実し、キッズスペースもあってお子様を遊ばせながら参加することができるようになっていた。



カーライフ・ジャーナリスト まるも亜希子（筆者） トヨタ・コニック・プロ

参加者には国際女性デーのシンボルであるミモザをイメージした、オリジナルのノンアルコールカクテルがふるまわれ、ゆったりとした雰囲気。

約1時間の講演では、ウォーミングアップで視点の違いを体感してもらったあと、安全と思えるような場所でも視点を変えると危険のタネが見えてくるという話へ。そんな危険のタネを見つけるヒントに続き、安全運転をする上での重要な4つの要素について話し、それには背もたれの角度がたった5度変わるだけでも影響が出てしまうことを伝えた。

そして、適切な運転ポジションの確認、チャイルドシート・ジュニアシートの正しい使い方と選び方など、安全運転の基本をまずはおさらい。その後、車内でリラックスできる音楽やアロマ、ドライブシーンに合わせたサングラスの選び方、眠気対策などについて、女性ならではの視点でレクチャーを行った。

終了後、感想を聞いてみると「とっても勉強になりました」、「あっという間の1時間でした」といった声が聞けて一安心。私たちの想いが少しでも届いていたら嬉しく思う。

『OKISHU』の活動による効果は微々たるものかもしれないが、新しい視点での交通安全のヒントをこうして伝えていくことで、もっと運転に自信が持てたり、リラックスできたり、日々の暮らしの中で安全につながる選択ができたりするといいな、と考えている。それが結果的に社会全体の安全につながってくれることを願い、今後も活動を続けていきたいと思う。

【編集部注】交通安全応援活動『OKISHU（オキシュー）』が、3月23日、一般社団法人日本自動車会議所・日刊自動車新聞社が主催する『第5回クルマ・文化・社会・パートナーシップ大賞』グッドパートナーシップ事業を受賞されました。「これからも、交通事故のない社会の実現に向け、業界・メディア・生活者をつなぐ架け橋として活動を継続してまいります」とのことです。おめでとうございます。