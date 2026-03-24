◇MLBオープン戦 ドジャース 7-7エンゼルス(日本時間24日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合後のインタビューで、この日先発し、制球に苦しんだ佐々木朗希投手について言及しました。

今季オープン戦4試合目の登板となった佐々木投手は初回から先頭打者に死球を与え、さらに3連続四球、押し出しも絡み失点を重ね1度降板します。それでも2回からオープン戦特別ルールでマウンドに上がると、その後は4回途中まで投げましたが、毎回四球を記録する不安定な側面を露呈しました。

試合後、指揮官のロバーツ監督は、佐々木投手について「正直なところ、今夜はストライクゾーンの感覚があまりよくありませんでしたし、どの球種に関してもあまりよい感覚を持てていなかったと思います。とにかくマウンドに上がったら、打者に対して積極的に攻めていく必要があります。カウントで不利な状況が続いたり、カウントが深くなったりすると、投球は難しくなりますし、狙ったコースに投げるのも難しくなります。ですから、今回のことについては、メカニカルな問題なのか、メンタルなのか、あるいは感情的な部分なのか、そういった点を一つひとつ整理しながら、本人がしっかりと整理して明確にしていく必要があると思います。最終的には、彼自身がマウンドでアウトを取らなければならないわけですから」と語りました。

それでも佐々木投手の能力を信じ、シーズン開幕から4試合目の先発起用の方針も変えるつもりがないことを明かし、「スプリットやスライダー、ストレートにもよい球はありましたが、全体としては一貫性に欠けていたというのが正直なところで、それは私たちも理解しています。これまで言ってきた通り、今はまだ学びながら成長し、環境に適応している段階だと思っています。私は彼を信じています。本当にそう思っていますし、そのことはダグアウトでも本人に伝えました。今後もコーチングスタッフとともに彼を支え続けていきますし、必ずよくなっていくと期待しています」と述べました。

またシーズンが始まれば集中力や意識がさらに高まるものとし、再び開幕4戦目での先発起用を強調すると、「今はできる限りサポートし、ある程度の時間と機会を与えていく考えです。シーズンが始まれば、最終的には結果が求められる世界になります。ただ、スプリングトレーニングやオープン戦だけで全てを判断することはできません。とはいえ、ここまでの内容がよくなかったのは事実ですし、求められる基準にはまだ達していないことも分かっています。それは本人も理解していますし、私たちも同じ認識です。これからが本番です。実際にシーズンが始まり、いわゆる“本番の舞台”でどのようなパフォーマンスを見せてくれるかを見ていきたいと思います」と明言しました。

さらに先発ではなくリリーフ起用について話題が上ると「その点は一理あると思います。ただ、昨シーズン終盤にブルペンから登板して試合を締めくくる役割を担い、重要な試合でよい形でシーズンを終えられたことは、前向きな要素だったと思います。その後のオフシーズンでは、先発投手としての準備や心構えをしっかり整えてきましたし、実際にその準備はできていました。ただスプリングトレーニングに入ってからは、なかなかリズムをつかめていないのが現状です。最終的には自分で解決し、結果を出していかなければなりません。結局のところ、この世界は結果がすべてですので、何とかしてパフォーマンスを発揮していく必要があります」と厳しい現実にも言及しました。