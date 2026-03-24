ねんりん家春限定♡濃厚抹茶のホールバームが登場！母の日ギフトにもおすすめ

春の贈り物にぴったりな、とっておきのスイーツが登場♡バームクーヘン専門店「ねんりん家」から、抹茶好きにはたまらない『マウントバームお抹茶1山』が春限定で発売されます。人気の抹茶フレーバーが贅沢なホールタイプになり、見た目にも華やかな一品に。母の日ギフトや季節の手土産としても注目したい、新作バームクーヘンです♪

濃厚抹茶を楽しむ贅沢バーム

マウントバーム お抹茶 1山

価格：2,160円(税込)

『マウントバームお抹茶1山』は、ねんりん家の代表作「マウントバームしっかり芽」をベースに、2種の国産抹茶を贅沢に使用した春限定の特別な一品。

長時間じっくり焼き上げることで、外は香ばしく中はしっとりとした食感に仕上がり、抹茶の深い香りとコクが口いっぱいに広がります。

ひと口ごとに感じるまろやかな旨味は、まさにご褒美スイーツにふさわしい味わいです。

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春ギフトに嬉しい華やか仕様

丸ごとホール型の“1山”は、木の年輪のような縁起の良い形が魅力。特別感のある見た目で、贈り物にもぴったりです。

さらに母の日には、カーネーションをあしらった限定掛け紙も登場。「HAPPYMOTHER’S DAY」のメッセージ入りで、感謝の気持ちをさりげなく伝えられます♡

※店舗によりお取扱いが異なります。

商品情報＆販売概要

販売期間：2026年4月1日(水)～5月15日(金)頃まで

販売店：ねんりん家各店（銀座本店・大丸東京店・西武池袋店・そごう横浜店・阪急うめだ店・博多阪急店・JR品川駅エキュート品川店・羽田空港第1ターミナルHANEDASTAR&LUXE・羽田空港第2ターミナル東京食賓館時計台3番前）、JR東京駅EkinakaLAB東京八重洲南口パクモグテラス

通販情報：2026年4月1日(水)10:00～受付開始

春だけの特別な味わいを♡

春の訪れを感じさせる『マウントバームお抹茶1山』は、自分へのご褒美にも大切な人への贈り物にもぴったりの一品♡濃厚な抹茶の風味としっとり食感が織りなす贅沢な味わいは、この季節だけの特別な楽しみです。心温まるひとときを、ねんりん家の春限定スイーツとともに過ごしてみてはいかがでしょうか♪