紛争地などで活動する国際ＮＧＯ「国境なき医師団」のジャビド・アブデルモネイム会長が読売新聞のインタビューに応じた。

医師団はパレスチナ自治区ガザで医療活動を続けているが、アブデルモネイム氏は今月１日までに外国人スタッフを全員撤収させたことを明らかにした。また、米国とイスラエルの軍事作戦が続くイランでは、「首都テヘランにある医師団の診療所を閉鎖した」と述べた。

インタビューの概要は以下の通り。（聞き手・広瀬航太郎）

イスラエルが供給網遮断

――ガザでの戦闘を巡っては昨年１０月、イスラエルとイスラム主義組織ハマスの間で停戦合意が発効したが、依然としてイスラエルによる空爆が続いている。

「ガザの仮設診療所では、今年に入ってからも空爆によるやけどや銃創などの外傷を負った患者が運び込まれている。停戦とは名ばかりに過ぎない」

「医療用品の供給網はイスラエルによって完全に遮断されており、応急処置で使う包帯の交換頻度を少なくするなどの対応を取らざるを得ない。これから気温が上がり、きれいな包帯や水もない中で活動するとなれば、細菌感染などの恐れは高まる」

――イスラエル政府は今年１月、医師団など３７の国際ＮＧＯについて、『安全確保や透明性の要件を満たさなかった』としてガザなどでの活動許可を取り消した。

「昨年末、イスラエル当局から一方的に活動許可の取り消しを通告された。それまでも、またその後もイスラエルに繰り返し交渉を呼びかけてきたが、我々の申し出は全て断られた。今月１日までに、パレスチナ人を除く約４０人の外国人スタッフ全員がガザからの撤収を余儀なくされた」

――活動人員が減った影響は。

「医師団が運営するパレスチナ自治区ヨルダン川西岸の移動診療所は、閉鎖や診療中断を強いられた。医師団の外国人スタッフは、現地で目撃したことを自国で発信する貴重な『証言者』としても信頼を得ている。スタッフを減らすことは、証言者が減るということでもある」

――パレスチナ保健当局によると、停戦後の死者数は６００人を超えた。医師団はイスラエル軍の攻撃を「ジェノサイド（集団殺害）」という異例の表現で強く非難した。

「医師団は政治的に中立であることが基本だ。ただ、活動地域で国際人道法の重大な違反行為や民間人への甚大な被害を目撃したなら、我々は公然と批判せずにはいられない。ガザで起きていることは、まさにジェノサイドだ」

イランでも「医師団」は活動

――医師団は、２月末から米国とイスラエルの軍事作戦が続くイランでも活動している。

「軍事作戦の影響で、イラン国内に設けた診療所３か所が一時閉鎖に追い込まれた。このうち２か所は再開したものの、首都テヘランの診療所は依然として閉鎖が続いている。診療所は薬物使用者や性労働従事者のケアが主で、現時点で空爆による負傷者は運び込まれていない」

――イランにルーツを持つ医師として、母国の不安定な情勢をどう見るか。

「母がイラン出身で、現地には親戚が多数いる。これまで圧政に苦しんできた私の家族は、イランが自由な国になることを期待しているようだ。個人的には、かつてのイラクやシリアのような破綻国家になってしまうことを最も恐れている。いま最も気がかりなのは家族の安全だ」

日本も資金提供

――米トランプ政権は昨年、米国際開発局（ＵＳＡＩＤ）の対外支援を凍結した。医師団の活動への影響は。

「医師団は米国の資金援助を受けておらず、直接的な影響はない。ただ、国連児童基金（ユニセフ）への拠出金が大幅に減らされたことで栄養失調者の治療食が無償で提供されなくなった。我々は資金源こそ失っていないが、医療の質を維持するための支出は増えている」

――医師団は活動資金の大半を民間の寄付でまかなっているが、日本、スイス、カナダの３か国からは政府資金の提供を受けている。日本政府から支援を受ける理由は。

「日本が『平和憲法』を堅持し、戦争を擁護する国でないことが大きい。日本政府がグローバルヘルス（国際保健）の意義を認め、資金援助を続けてくれていることに感謝を伝えたい」

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インタビューは今月１８日、アブデルモネイム氏の来日に合わせて東京都内の医師団日本事務局で行った。

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ジャビド・アブデルモネイム氏 英国出身の救急医で、父はスーダン人、母はイラン人。２００９年から医師団の活動に加わり、ガザ、ウクライナ、シリアなど数々の紛争地帯で医療支援に従事してきた。昨年９月から現職。４６歳。